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رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد: برای افزایش کیفیت خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت، برنامههای این سازمان بازنگری میشود تا هر بخش فقط روی وظایف اصلی خود تمرکز کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدجواد حسینی، در این نشست پس از استماع گزارش بازمهندسی برنامههای سازمان که از سوی مدیران مرکز برنامهریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی ارائه شد، این اقدام را گامی مهم در مسیر تحول نظام اداری بهزیستی دانست.
وی با اشاره به سابقه ۴۶ ساله سازمان بهزیستی گفت: بازمهندسی برنامهها اقدامی است که سازمان در طول سالهای فعالیت خود به آن عادت نداشته است، اما اجرای آن میتواند ضریب نفوذ و اثربخشی تلاشهای صورتگرفته را افزایش دهد.
حسینی با بیان اینکه مقاومت در برابر نوآوری و تغییرات ساختاری امری طبیعی است، افزود: اجرای تغییرات اساسی با هدف افزایش بهرهوری ممکن است با مقاومتهایی همراه باشد، اما در برنامههای تدوینشده میتوان ردپای دانش علمی و نظریههای علمی را مشاهده کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به نوآوری و قابلیت اجرای برنامهها گفت: دشواریهای اجرای برنامهها معمولاً بیش از مرحله طراحی است، اما ظرفیتها و امکانات موجود امروز با گذشته قابل مقایسه نیست و باید از این فرصت در مسیر طراحی و اجرای برنامههای تحولآفرین استفاده کرد.
وی با اشاره به گستردگی مأموریتهای سازمان بهزیستی و آنچه «گرانباری نقش» خواند، بر ضرورت بازتعریف شاخصهای عملکرد تأکید کرد و گفت: رؤسای مراکز باید با همکاری معاونان سازمان و بر اساس زمانبندی مشخص، شاخصهای عملکرد را تدوین کنند. این شاخصها باید با اسناد بالادستی انطباق داشته باشند تا بتوان وظایف سازمان را بازتعریف کرد، کیفیت عملکرد را افزایش داد و از تعدد وظایف کاست.
حسینی با بیان اینکه تداوم فعالیتهای سازمانی بر مبنای الگوهای سنتی میتواند به افزایش شکاف دیجیتال منجر شود، گفت: سازمان بهزیستی باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، ظرفیت خود را برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود عملکرد توسعه دهد؛ چراکه عقبماندن از تحولات فناوری، شکاف دیجیتال را افزایش خواهد داد.
بازمهندسی برنامهها با رویکرد سیاستمحوری و نتیجهمحوری
فرشاد رضوانی، معاون برنامهریزی و اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی کشور، نیز در این نشست با تشریح فرایند بازمهندسی برنامههای سازمان، بر ضرورت عبور از فعالیتمحوری و حرکت به سمت سیاستمحوری و نتیجهمحوری تأکید کرد.
وی گفت: هدف از بازمهندسی، بازآرایی برنامههای سازمان بهگونهای است که شاخصهای مشخص و قابلیت پایش و رصد داشته باشند و اثربخشی آنها در سطح ستاد و استانها قابل ارزیابی باشد. در مرحله نخست، برنامههای سازمان بررسی و در چهار حوزه «تثبیتی، تأسیسی، توقیفی و تبیینی» دستهبندی شدهاند. این تقسیمبندی، چارچوبی برای تصمیمگیری درباره تداوم، ایجاد، توقف یا تبیین فعالیتها در مسیر تحول سازمانی فراهم میکند.
معاون برنامهریزی و اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی افزود: در مرحله بعد، نتایج حاصل از ماتریس بازمهندسی در قالب مدل مدیریت عملکرد قرار میگیرند. در این مرحله، برنامههای تلفیقشده و دستهبندیشده باید از نظر اقدامات اجرایی، دارای شاخصهای مشخص و قابل اندازهگیری باشند تا امکان ارزیابی عملکرد آنها در سطح استانها فراهم شود.
وی با اشاره به تدوین شاخصهای عملکردی گفت: در این فرایند، دو دسته شاخص شامل شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) برای سنجش اثربخشی برنامههای کلیدی و شاخصهای عملکرد (PI) برای اندازهگیری اقدامات اجرایی تدوین و نهایی میشوند. استقرار این شاخصها در قالب یک مدل عملیاتی، زمینه ارزیابی دقیقتر برنامهها و فعالیتهای سازمان را فراهم خواهد کرد.
رضوانی درباره برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۶ نیز گفت: این برنامهها باید با اصلاحات و تکمیلهای پیشبینیشده در طرح جامع بازمهندسی سازمان هماهنگ باشند. بر این اساس، عملکرد استانها با تکیه بر الگوی «مثلث طلایی خدمات» و سه معیار تمامیت، کفایت و عدالت ارزیابی خواهد شد. همچنین مدل جامع بازمهندسی با رویکرد سیاستمحور طراحی شده است تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فعلی، در سالهای آینده نیز مبنای برنامهریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد سازمان قرار گیرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای استقرار داشبورد مدیریت مبتنی بر هوش مصنوعی در سال آینده خبر داد و گفت: این داشبورد با استفاده از شاخصهای تعیینشده، ظرفیت سازمان را برای رصد و تحلیل عملکرد و پشتیبانی از تصمیمگیریهای مدیریتی افزایش میدهد.
رضوانی در تشریح ضرورت این تغییر رویکرد افزود: در الگوی پیشین، ارزیابیها بیشتر بر میزان انجام فعالیتها و سنجش کارایی متمرکز بود؛ اما با اجرای مدل جامع بازمهندسی و استقرار نظام مدیریت عملکرد، امکان سنجش اثربخشی نیز فراهم میشود و علاوه بر بررسی فعالیتهای انجامشده، نتایج و میزان تحقق اهداف برنامهها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.