به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدجواد حسینی، در این نشست پس از استماع گزارش بازمهندسی برنامه‌های سازمان که از سوی مدیران مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی ارائه شد، این اقدام را گامی مهم در مسیر تحول نظام اداری بهزیستی دانست.

وی با اشاره به سابقه ۴۶ ساله سازمان بهزیستی گفت: بازمهندسی برنامه‌ها اقدامی است که سازمان در طول سال‌های فعالیت خود به آن عادت نداشته است، اما اجرای آن می‌تواند ضریب نفوذ و اثربخشی تلاش‌های صورت‌گرفته را افزایش دهد.

حسینی با بیان اینکه مقاومت در برابر نوآوری و تغییرات ساختاری امری طبیعی است، افزود: اجرای تغییرات اساسی با هدف افزایش بهره‌وری ممکن است با مقاومت‌هایی همراه باشد، اما در برنامه‌های تدوین‌شده می‌توان ردپای دانش علمی و نظریه‌های علمی را مشاهده کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نوآوری و قابلیت اجرای برنامه‌ها گفت: دشواری‌های اجرای برنامه‌ها معمولاً بیش از مرحله طراحی است، اما ظرفیت‌ها و امکانات موجود امروز با گذشته قابل مقایسه نیست و باید از این فرصت در مسیر طراحی و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین استفاده کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان بهزیستی و آنچه «گران‌باری نقش» خواند، بر ضرورت بازتعریف شاخص‌های عملکرد تأکید کرد و گفت: رؤسای مراکز باید با همکاری معاونان سازمان و بر اساس زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های عملکرد را تدوین کنند. این شاخص‌ها باید با اسناد بالادستی انطباق داشته باشند تا بتوان وظایف سازمان را بازتعریف کرد، کیفیت عملکرد را افزایش داد و از تعدد وظایف کاست.



حسینی با بیان اینکه تداوم فعالیت‌های سازمانی بر مبنای الگو‌های سنتی می‌تواند به افزایش شکاف دیجیتال منجر شود، گفت: سازمان بهزیستی باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ظرفیت خود را برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود عملکرد توسعه دهد؛ چراکه عقب‌ماندن از تحولات فناوری، شکاف دیجیتال را افزایش خواهد داد.

بازمهندسی برنامه‌ها با رویکرد سیاست‌محوری و نتیجه‌محوری

فرشاد رضوانی، معاون برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی کشور، نیز در این نشست با تشریح فرایند بازمهندسی برنامه‌های سازمان، بر ضرورت عبور از فعالیت‌محوری و حرکت به سمت سیاست‌محوری و نتیجه‌محوری تأکید کرد.

وی گفت: هدف از بازمهندسی، بازآرایی برنامه‌های سازمان به‌گونه‌ای است که شاخص‌های مشخص و قابلیت پایش و رصد داشته باشند و اثربخشی آنها در سطح ستاد و استان‌ها قابل ارزیابی باشد. در مرحله نخست، برنامه‌های سازمان بررسی و در چهار حوزه «تثبیتی، تأسیسی، توقیفی و تبیینی» دسته‌بندی شده‌اند. این تقسیم‌بندی، چارچوبی برای تصمیم‌گیری درباره تداوم، ایجاد، توقف یا تبیین فعالیت‌ها در مسیر تحول سازمانی فراهم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی افزود: در مرحله بعد، نتایج حاصل از ماتریس بازمهندسی در قالب مدل مدیریت عملکرد قرار می‌گیرند. در این مرحله، برنامه‌های تلفیق‌شده و دسته‌بندی‌شده باید از نظر اقدامات اجرایی، دارای شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند تا امکان ارزیابی عملکرد آنها در سطح استان‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به تدوین شاخص‌های عملکردی گفت: در این فرایند، دو دسته شاخص شامل شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای سنجش اثربخشی برنامه‌های کلیدی و شاخص‌های عملکرد (PI) برای اندازه‌گیری اقدامات اجرایی تدوین و نهایی می‌شوند. استقرار این شاخص‌ها در قالب یک مدل عملیاتی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان را فراهم خواهد کرد.

رضوانی درباره برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۶ نیز گفت: این برنامه‌ها باید با اصلاحات و تکمیل‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع بازمهندسی سازمان هماهنگ باشند. بر این اساس، عملکرد استان‌ها با تکیه بر الگوی «مثلث طلایی خدمات» و سه معیار تمامیت، کفایت و عدالت ارزیابی خواهد شد. همچنین مدل جامع بازمهندسی با رویکرد سیاست‌محور طراحی شده است تا علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های فعلی، در سال‌های آینده نیز مبنای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد سازمان قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار داشبورد مدیریت مبتنی بر هوش مصنوعی در سال آینده خبر داد و گفت: این داشبورد با استفاده از شاخص‌های تعیین‌شده، ظرفیت سازمان را برای رصد و تحلیل عملکرد و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی افزایش می‌دهد.

رضوانی در تشریح ضرورت این تغییر رویکرد افزود: در الگوی پیشین، ارزیابی‌ها بیشتر بر میزان انجام فعالیت‌ها و سنجش کارایی متمرکز بود؛ اما با اجرای مدل جامع بازمهندسی و استقرار نظام مدیریت عملکرد، امکان سنجش اثربخشی نیز فراهم می‌شود و علاوه بر بررسی فعالیت‌های انجام‌شده، نتایج و میزان تحقق اهداف برنامه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.