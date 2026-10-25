به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت گفت: دسترسی عادلانه به امکانات و خدمات درمانی حق همه مردم است و محل سکونت نباید مانعی برای بهره‌مندی شهروندان از خدمات مناسب پزشکی باشد.

مهدی یونسی رستمی در آیین نکوداشت سی‌ودومین سالگرد تأسیس سازمان بیمه سلامت ایران و هفته ملی بیمه سلامت، با اشاره به گستردگی جغرافیایی مازندران و وجود مناطق کوهستانی، جنگلی و کم‌برخوردار در استان، بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

وی افزود: عدالت درمانی زمانی محقق می‌شود که علاوه بر مرکز استان، شهرها، روستا‌ها و مناطق دوردست نیز در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت دیده شوند و امکانات و تجهیزات پزشکی متناسب با نیاز‌های واقعی هر منطقه توزیع شود.

استاندار مازندران با تأکید بر جلوگیری از تمرکز امکانات درمانی در مناطق خاص گفت: نمی‌توان تجهیزات تشخیصی و درمانی را در یک منطقه متمرکز کرد، اما مردم مناطق دیگر برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات با مشکل مواجه باشند. توزیع امکانات باید بر اساس نیازسنجی دقیق و با رعایت عدالت جغرافیایی انجام شود.

یونسی رستمی همچنین تأمین تجهیزات و اقلام ضروری در مراکز درمانی را ضروری دانست و افزود: بیمار اورژانسی باید امکانات لازم برای دریافت خدمات درمانی را در همان مرکز داشته باشد و قابل قبول نیست برای تهیه اقلام و تجهیزات ضروری به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود.

وی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مناطق کم‌برخوردار و خانواده‌های متوسط را از اولویت‌های حوزه سلامت برشمرد و گفت: هزینه‌های درمان نباید فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را افزایش دهد؛ بنابراین، تقویت پوشش بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های پرداختی مردم و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی باید با جدیت دنبال شود.

استاندار مازندران بر تقویت نظارت بر مراکز درمانی، اصلاح فرآیند‌های ارائه خدمات و مدیریت صحیح منابع نیز تأکید کرد و افزود: نظارت دقیق بر مصرف دارو، نحوه ارائه خدمات و تخصیص امکانات می‌تواند از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند و بهره‌وری و عدالت در توزیع خدمات را افزایش دهد.

یونسی رستمی با اشاره به نقش دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول در تحقق عدالت درمانی گفت: اجرای سیاست‌های دولت در حوزه سلامت به هماهنگی میان دستگاه‌ها، شناسایی کمبود‌ها و پیگیری میدانی مشکلات مردم نیاز دارد تا خدمات درمانی از مرکز استان تا دورترین مناطق مازندران به‌صورت عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرد.

وی در پایان، کاهش دغدغه‌های درمانی مردم، حمایت از خانواده‌ها و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را از اهداف مدیریت استان برشمرد و بر توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم تأکید کرد.