چهار طرح ورزشی شامل استادیوم چندمنظوره شهر خلیفان و سه زمین چمن مصنوعی در روستا‌های مهاباد، با مجموع اعتبار ۵۳ میلیارد تومان و با حضور استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، چهار طرح ورزشی در شهرستان مهاباد با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، همزمان با افتتاح و بهره‌برداری از استادیوم چندمنظوره شهر خلیفان مهاباد سه زمین چمن مصنوعی در روستا‌های میرسه، کیتکه و عبدالله‌کرده نیز به بهره‌برداری رسیدند تا زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش دسترسی مردم مناطق شهری و روستایی به امکانات ورزشی فراهم شود.

طرح استادیوم چندمنظوره خلیفان با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و اعتبار هزینه‌شده ۴۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. همچنین هر یک از سه زمین چمن مصنوعی روستایی با مساحت هزار مترمربع و اعتبار ۴ میلیارد تومان احداث شده‌اند.

بر این اساس، مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این چهار طرح ورزشی ۵۳ میلیارد تومان است که گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان مهاباد، تقویت ورزش همگانی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی به شمار می‌رود.