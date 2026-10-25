معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در روستای وار، از خانواده‌های دارای فرزند سه‌قلو تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در روستای وار، از خانواده‌های دارای فرزند سه‌قلو تجلیل کردند.

در این دیدار مسئولان ضمن تبریک تولد فرزندان سه‌قلو و اهدای هدایا، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات این خانواده‌ها قرار گرفتند.

والدین این خانواده‌ها نیز با اشاره به هزینه‌های نگهداری و تربیت فرزندان، خواستار بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جمله واگذاری زمین، کمک‌هزینه‌های درمانی و سایر تسهیلات حمایتی شدند.

علی علائی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی، نیز بر ضرورت توجه به نیاز‌های خانواده‌ها و پیگیری مطالبات آنان در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

این دیدار با هدف تکریم خانواده‌های دارای فرزند چندقلو و توجه به مسائل معیشتی و حمایتی آنان، در راستای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شد.