

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در ابلاغیه‌ای که امروز منتشر شد با اشاره به اهمیت تأمین، تدارک و توزیع کود‌های شیمیایی، اجرای برنامه‌های ابلاغی و مسئولیت اجرای طرح خودکفایی کود‌های شیمیایی را به «بهزاد باباخانی» مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی محول کرد.

در این ابلاغیه آمده است؛ انتظار می‌رود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی معاونت‌های ذی‌ربط و از طریق تعامل و هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهاد‌های ذی‌ربط، تشکل‌ها، اتحادیه‌های تخصصی و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی، نسبت به هدایت و تنظیم‌گری فرآیند‌های اجرایی تأمین نهاده‌ها اقدام کند.

ایجاد انسجام نهادی با رویکرد «حمایت و تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تحقق تدریجی خودکفایی کود‌های شیمیایی» از دیگر محور‌های کلیدی تأکید شده در این حکم است که باباخانی و مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف به پیگیری و تحقق آن شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر رعایت حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی ارکان شرکت، ایجاد سازوکار‌های لازم برای هماهنگی و پایش مستمر عملکرد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات اجرایی تأکید کرده است.