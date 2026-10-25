رئیس کل دادگستری استان قم از رفع مهروموم کهکشان غدیر خبر داد و گفت: پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و رسیدگی به آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما قم با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در مجموعه کهکشان اظهار کرد: این مجموعه پیش‌تر مهروموم شده بود که فعلاً رفع مهروموم شده است.

وی افزود: پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و بازپرس در حال رسیدگی به موضوع و بررسی اتهامات احتمالی افرادی است که ممکن است مرتکب جرم شده باشند.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: نتایج رسیدگی به این پرونده به‌زودی مشخص شود.

لازم به ذکر است، پیش از این نیز برگزاری مراسم با حضور یک پیشکسوت فوتبال و کنسرت غیرمجاز یک خواننده مشهور در این تالار با واکنش‌های منفی شهروندان مواجه شده بود و در پی آن، تالار مذکور به دستور دادستان به دلیل رعایت نکردن قوانین و ضوابط مربوطه پلمب و برای عوامل برگزارکننده پرونده قضایی تشکیل شد.



