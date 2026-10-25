بر اساس آمار منتشرشده در سامانه پایش جلسات خانگی قرآن، در مهرماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۱۹۰ جلسه در سراسر کشور به ثبت رسیده است که در این میان، استان تهران بیشترین میزان فعالیت را داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سامانه ثبت و پایش جلسات خانگی قرآن، گزارش آماری مربوط به فعالیت‌های این حوزه در مهرماه ۱۴۰۵ را به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها منتشر کرد. طبق این داده‌ها، در مجموع ۱۱۹۰ جلسه خانگی قرآن در سطح کشور ثبت شده که از این تعداد، ۶۵۴ جلسه مورد تأیید قرار گرفته است.

برترین استان‌های فعال در فعالیت‌های قرآنی

بررسی آماری نشان می‌دهد استان تهران با ثبت ۲۶۷ جلسه، در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن، استان‌های فارس با ۱۸۰ جلسه، لرستان با ۹۴ جلسه، خوزستان با ۸۹ جلسه و یزد با ۸۴ جلسه، بیشترین میزان فعالیت جلسات خانگی را در این ماه به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه این فهرست، استان‌های همدان (۸۱ جلسه)، کرمان (۷۰ جلسه)، خراسان رضوی (۴۸ جلسه)، خراسان جنوبی (۴۱ جلسه) و هرمزگان (۳۸ جلسه) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان‌های سمنان (۳۲ جلسه)، گلستان (۲۱ جلسه)، اصفهان (۱۸ جلسه)، آذربایجان شرقی و قم (هر کدام ۱۷ جلسه) و تهران ـ جنوب‌شرق (۱۲ جلسه) در میان استان‌های دارای بیشترین میزان ثبت هستند.

وضعیت فعالیت در سطح شهرستان‌ها

در بخش آمارهای شهرستانی نیز استان تهران با ثبت ۲۲۴ جلسه، پیشتاز است. پس از آن، خرم‌آباد با ۶۳ جلسه، رستم با ۵۸ جلسه، اردکان با ۴۲ جلسه و ملایر با ۴۰ جلسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین شهرستان‌های جهرم، بروجرد، اهواز و لامرد هر کدام ۲۵ جلسه، و شهرستان همدان ۲۲ جلسه از جلسات خانگی قرآن را به ثبت رسانده‌اند. در مجموع، آمار تفصیلی مربوط به ۱۶۱ شهرستان کشور در این سامانه منتشر شده است.

انتشار این آمار، ابزاری برای ارزیابی میزان مشارکت مناطق مختلف در توسعه فعالیت‌های قرآنی خانواده‌محور و پایش گسترش این جلسات در سراسر کشور فراهم می‌کند.