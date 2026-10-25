حضور و اقدام به موقع نیرو‌های ایستگاه آتش نشانی شهر بیضا از قطع شدن انگشت پسر بچه ۹ ساله جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس ایستگاه آتش نشانی شهرداری شهر بیضا گفت: از اتفاقات اورژانس بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام شهر بیضا گزارشی مبنی بر گیر کردن یک حلقه محکم فلزی در انگشت پسربچه‌ای ۹ ساله به این ایستگاه اطلاع داده شد.

زراعت پیشه افزود: بلافاصله کارشناسان خبره این ایستگاه با حضور در بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام بیضا با استفاده از تجهیزات لازم و با مهارت خاص موفق شدند که این حلقه فلزی را برش داده و با جدا کردن آن از قطع شدن و آسیبب دیدن انگشت این پسر بچه جلو گیری کنند.

او در ادامه افزود: از شهروندان محترم تقاضا داریم در صورت وقوع اینگونه حوادث قبل از انجام هر اقدام عجولانه با حفظ و رعایت آرامش و خونسردی خود مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۵ آتش نشانی و ۱۱۵ اورژانس گزارش کنند.