مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: با معرفی طرح نیمه تمام احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس به‌عنوان طرح نشان‌دار مالیاتی در سال ۱۴۰۵، زمینه تکمیل این طرح نیمه تمام با مالیات‌های نشان دار مردم فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: با معرفی پروژه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس به‌عنوان طرح نشان‌دار مالیاتی در سال ۱۴۰۵، زمینه تکمیل این طرح نیمه تمام با مالیات‌های نشان دار مردم فراهم شد.

گامی موثر برای شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان؛ ساختمان نیمه تمام کانون پرورش فکری کودکان و ونوجوانان سلماس با مالیات‌های نشان دار تکمیل می‌شود

جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: پروژه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس که در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع در دست احداث است در فهرست طرح‌های نشان دار مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه نیمه تمام، ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار در نظر گرفته شده است که مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این طرح و اختصاص مالیات خود به آن، در تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان مشارکت کنند..

این مقام مسئول ادامه گفت: کد پروژه برای انتخاب توسط مودیان مالیاتی در چهارچوب فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که موعد آن پایان آبان ماه ۱۴۰۵ است، ۴۰۳۰۸۴۳ است.

این طرح برای توسعه مراکز فرهنگی و هنری استان و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از امکانات فرهنگی و آموزشی مناسب، در میان طرح‌های مشمول مشارکت مودیان مالیاتی قرار گرفته است.

انتخاب ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان طرح نشان‌دار مالیاتی، برای نخستین بار در طول سه سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات صورت می‌گیرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه مشارکت مستقیم مودیان مالیاتی در توسعه فضا‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

در سال جاری، در مجموع ۴۸ طرح ملی و استانی در آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل مالیات‌های نشان‌دار برای مشارکت مودیان مالیاتی معرفی شده‌اند. این طرح‌ها با هدف هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و تقویت مشارکت مردم در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان در نظر گرفته شده‌اند.