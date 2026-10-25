مراسم یادبود و بزرگداشت شهیده دکتر نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا، از بانوان مجاهد استان سیستان و بلوچستان در شبستان امیرالمؤمنین مسجدالنبی شهر قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این دو بانوی شهیده و تجلیل از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های آنان در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار و از نقش مادری و فعالیت‌های جهادی این دو بانوی شهیده تجلیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی‌آریا، سخنران این مراسم، با اشاره به آیه ۱۲۱ سوره مبارکه انعام، درباره نقش شیطان در ایجاد شبهه و ناامیدی در جامعه سخن گفت.

وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: شیطان برای تأثیرگذاری بر انسان‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و با ایجاد شبهه در افکار، درصدد تضعیف ایمان و سست کردن اراده مؤمنان است.

سعیدی‌آریا افزود: شیطان از طریق همراهان و دوستان خود در زمین به دنبال القای شبهات است و ایجاد شک، تردید و ناامیدی در میان افراد، گروه‌های مختلف و حتی فعالان سیاسی، از ابزار‌های او برای تضعیف استقامت جامعه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش ناامیدی در تضعیف روحیه افراد خاطرنشان کرد: ناامیدی یکی از ابزار‌های مهم شیطان است؛ اما ملتی که با تکیه بر خداوند متعال و شناخت قدرت الهی در مسیر دین خود ایستادگی می‌کند، می‌تواند در برابر این توطئه‌ها مقاومت کند و بر آنها غلبه یابد.

سخنران مراسم در پایان با تجلیل از ایستادگی مردم مؤمن گفت: زنده باد امتی که پای دین خود ایستاد و با بزرگ شمردن خداوند، توانست در برابر وسوسه‌های شیطانی مقاومت کند.