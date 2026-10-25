به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی علایی معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی از تحقق ۷۲ درصدی تعهد اشتغال این شهرستان تا پایان مهرماه و کسب رتبه نخست استان خبر داد و بر ضرورت تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید کرد.



علی علائی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان با اشاره به عملکرد خوی در حوزه اشتغال گفت: این شهرستان تا پایان مهرماه با تحقق ۷۲ درصدی تعهد اشتغال، رتبه نخست استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در رونق اقتصادی شهرستان، پیگیری برنامه‌های اشتغال، حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری را از محور‌های مهم فعالیت دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، محمد رستمی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی، گزارشی از عملکرد حوزه مشاغل خانگی ارائه کرد.

وی گفت: برای حمایت از مشاغل خانگی، ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

رستمی افزود: تاکنون ۱۴۳ طرح به ارزش ۳۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در کمیته فنی تصویب شده و ۵۱ طرح نیز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوی، حمایت از متقاضیان، تسهیل دسترسی به تسهیلات و تبدیل اعتبارات اختصاص‌یافته به فرصت‌های شغلی پایدار را از اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد.