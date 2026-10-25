مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های تعمیراتی، تکمیل طرح پایدارسازی توده لغزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه و ارتقای تجهیزات نیروگاه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در جریان بازدید از نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با اشاره به اهمیت راهبردی این مجموعه در پایداری شبکه برق کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناترازی تولید و مصرف برق و حساسیت شبکه در مناطق تهران و مازندران، آمادگی و عملکرد این نیروگاه نقش مهمی در تأمین پایداری شبکه دارد و تلاش شبانه‌روزی کارکنان آن شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به اهمیت نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای در مدیریت شبکه برق، توسعه این نیروگاه‌ها و انتقال دانش فنی حاصل از ساخت، تعمیرات و بهره‌برداری از آنها را از اولویت‌های مهم صنعت برق دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی برای ارتقای توان فنی کشور تأکید کرد.

اله‌داد همچنین با اشاره به اجرای طرح تحکیم و پایدارسازی توده لغزشی در نیروگاه سیاه‌بیشه، این طرح را از جمله اقدامات مهم عمرانی در کنار پروژه‌های تخصصی حوزه تولید، انتقال و پست‌های برق برشمرد و بر تأمین منابع موردنیاز و تسریع در اجرای آن تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل توانیر در ادامه، اقدامات انجام‌شده در حوزه تعمیرات اساسی واحد‌های نیروگاه و توسعه ساخت داخل قطعات و تجهیزات را مثبت ارزیابی کرد و بر ضرورت مستندسازی دانش فنی، انتقال تجربیات متخصصان و استفاده از توان شرکت‌های داخلی در پروژه‌های آتی تأکید کرد.

جهش ظرفیت تولید در سیاه‌بیشه با تکیه بر توان داخلی

در ادامه این بازدید، فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در نیروگاه، از افزایش ظرفیت تولید و ارتقای توان بهره‌برداری این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌ها و حمایت‌های انجام‌شده، ظرفیت تولید نیروگاه به حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات‌ساعت رسیده است که این میزان، از نظر انرژی تولیدی، معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در شرایط متناسب بهره‌برداری است.

وی با اشاره به انجام تعمیرات اساسی واحد‌های نیروگاه و آغاز عملیات تعمیراتی واحد دوم، اظهار امیدواری کرد این عملیات با بهره‌گیری از تجربیات موفق دوره‌های پیشین و در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده حدود ۱۰۰ روزه انجام شود. به گفته وی، هم‌زمان با تعمیرات اساسی، اجرای پروژه‌های جانبی در بخش‌های مختلف نیروگاه و تأمین بخشی از قطعات یدکی موردنیاز نیز در دستور کار قرار دارد.

شبیهی همچنین با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت الکتریکی و نصب رله‌های حفاظتی نسل جدید، خاطرنشان کرد: ارتقای تجهیزات حفاظتی، امکان استفاده از ظرفیت تجهیزات پیشین به‌عنوان قطعات پشتیبان را فراهم کرده و به افزایش قابلیت اطمینان و حفظ پایداری بهره‌برداری نیروگاه کمک کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت عملکرد واحد‌های سیاه‌بیشه در کنترل فرکانس و پایداری ولتاژ شبکه، بر ضرورت حفظ آمادگی این واحد‌ها تأکید کرد و از اقدامات انجام‌شده در زمینه آزمون قابلیت راه‌اندازی از خاموشی کامل (بلک‌استارت) و بهبود عملکرد نیروگاه سخن گفت.

در پایان این بازدید، مدیرعامل توانیر ضمن قدردانی از تلاش کارکنان، متخصصان، مشاوران و پیمانکاران پروژه‌ها، بر ضرورت تأمین منابع لازم برای پیشبرد هم‌زمان عملیات تعمیراتی و طرح پایدارسازی توده لغزشی تأکید کرد.