دبیر جشنواره طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» با تشریح جزئیات دوره جدید این جشنواره، از اضافه شدن بخش‌های متنوع به رقابت‌ها، گسترش مشارکت مردمی، پذیرش آثار ویدیوکست و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و همکاری چهار نهاد در برگزاری این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، . ساجد قدوسیان با حضور در استودیو شبکه خبر، گفت: هدف اصلی جشنواره، ترویج شادی و تقویت جایگاه طنز به‌عنوان ابزاری برای بیان نقد‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به توقف برگزاری این رویداد در سال گذشته به دلیل شرایط جنگی کشور افزود: این جشنواره از سال ۱۴۰۰ در چهار دوره برگزار شد، اما سال گذشته به دلیل شرایط کشور امکان برگزاری آن فراهم نشد. به همین دلیل، در دوره جدید توجه ویژه‌ای به موضوع جنگ و ظرفیت‌های طنز در روایت این شرایط شده است.

قدوسیان با اشاره به رویکرد جدید معاونت صدا برای تقویت نقش پیشرو و پیشران رادیو در حوزه‌های تخصصی افزود: در دوره جدید جشنواره، تغییرات گسترده‌ای در ساختار و شیوه برگزاری ایجاد شده و چهار مجموعه شامل رادیو صبا، شبکه نسیم، دفتر طنز حوزه هنری و اداره کل صدای استان‌ها در برگزاری آن مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه جشنواره «زیر چتر لبخند» در دو شاخه حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود، گفت: بخش حرفه‌ای ویژه همکاران سازمان صداوسیما و مجموعه‌های وابسته، از جمله شبکه‌های سراسری، استانی و شهری است که آثار خود را از طریق شبکه مربوطه ارسال می‌کنند.

وی افزود: در بخش حرفه‌ای، دو بخش اصلی و ویژه در نظر گرفته شده است. موضوع بخش اصلی آزاد است و شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب موضوع دلخواه خود در حوزه طنز، آثارشان را در قالب‌های تعیین‌شده ارائه کنند.

به گفته دبیر جشنواره، قالب‌های بخش اصلی شامل برنامه ترکیبی با حداکثر زمان ۳۰ دقیقه، برنامک یا برنامه کوتاه با حداکثر زمان پنج دقیقه، قطعه نمایشی، تولید برنامه با هوش مصنوعی و نماپخش یا ویدیوکست با حداکثر زمان ۱۵ دقیقه است.

قدوسیان درباره بخش ویژه نیز گفت: در این بخش، قالب آثار آزاد است، اما شرکت‌کنندگان باید به یکی از چهار موضوع «جنگ و لبخند»، «هجو دشمن»، «ایران ۱۴۳۰» با محوریت آینده ایران و «طنز در ادبیات فارسی» بپردازند. حداکثر زمان آثار این بخش ۱۵ دقیقه است.

وی تأکید کرد که آثار ارسالی در هر دو بخش باید ماهیت طنز داشته باشند و پرداختن جدی و غیرطنزآمیز به موضوعات، با هدف اصلی جشنواره همخوانی ندارد.

دبیر جشنواره «زیر چتر لبخند» با اشاره به توجه ویژه به بخش مردمی در دوره جدید تصریح کرد: این بخش با هدف فراهم کردن فرصت مشارکت برای علاقه‌مندان به برنامه‌سازی رادیویی و تولیدکنندگان محتوای طنز در فضای مجازی گسترش یافته است.

وی چهار موضوع محوری بخش مردمی را روایت طنزآمیز روزگار جنگ، هجو هوشمندانه و طنزآمیز دشمن، ترسیم تصویری غرورآفرین از آینده ایران و معرفی مشاهیر ایران‌زمین عنوان کرد و افزود: آثار باید با نگاه و ادبیات طنز تولید شوند تا امکان پذیرش در جشنواره را داشته باشند.

قدوسیان با اشاره به شش قالب پیش‌بینی‌شده برای بخش مردمی گفت: پادکست یا برنامه کوتاه رادیویی با حداکثر زمان ۱۵ دقیقه، اجرای طنز رادیویی یا برپاخند رادیویی، نمایش خانوادگی، متن طنز رادیویی و تولید برنامه با هوش مصنوعی از جمله قالب‌های این بخش هستند.

وی درباره نمایش خانوادگی گفت: خانواده‌ها می‌توانند با امکانات ساده، حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه، نمایش‌های طنز چنددقیقه‌ای تولید کنند و برای جشنواره بفرستند. همچنین متن طنز رادیویی به‌صورت مستقل داوری می‌شود، البته متن ارسالی باید قابلیت اجرا داشته باشد و مؤلفه‌های رادیویی در آن رعایت شده باشد.

قدوسیان درباره اضافه شدن بخش تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی افزود: هوش مصنوعی پدیده‌ای فراگیر است که حوزه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده و می‌توان از آن به‌عنوان دستیار در فرایند تولید محتوا استفاده کرد.

وی افزود: هدف از توجه به هوش مصنوعی، سوق دادن همه تولیدات به سمت این فناوری نیست، بلکه می‌توان از آن برای یافتن ایده‌های تازه، عبور از مرحله آغازین تولید و دستیابی به نتایج بهتر بهره گرفت.

دبیر جشنواره با اشاره به امکان داوری آثار تولیدشده با این ابزار گفت: برای قالب‌های مختلف جشنواره، جوایز جداگانه در نظر گرفته شده و آثار ارسالی در صورت انطباق با شرایط فراخوان، وارد فرایند داوری می‌شوند.

وی درباره شرایط ارسال آثار هم گفت: آثار می‌توانند پیش از این در فضای مجازی منتشر شده باشند و ضرورتی ندارد که حتماً به‌صورت اختصاصی برای جشنواره تولید شده باشند، مشروط بر اینکه با موضوعات و ضوابط اعلام‌شده مطابقت داشته باشند.

قدوسیان افزود: با توجه به فاصله دو‌ساله میان دوره قبلی و دوره جدید، آثار تولیدشده در این بازه نیز می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط لازم به جشنواره ارسال شوند.

به گفته وی، علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از مقررات و شیوه ارسال آثار به سایت رادیو صبا و سامانه هدهد مراجعه کنند.

دبیر جشنواره «زیر چتر لبخند» با اشاره به شعار «ایران شاد» برای این دوره گفت: این جشنواره با این هدف شکل گرفته است که جریان شادی و خنده میان مخاطبان و برنامه‌سازان تقویت شود، موضوعی که در شرایط کنونی جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با تأکید بر تفاوت طنز با صرفاً خنده‌آور بودن یک اثر افزود: طنز باید نکته و مفهومی در خود داشته باشد و بتواند نقدی را مطرح کند. بسیاری از مسائل جدی را می‌توان به کمک زبان شیرین و بیان طنزآمیز مطرح کرد تا زمینه گفت‌و‌گو فراهم شود و از تنش و تقابل کاسته شود.

قدوسیان درباره نقش نهاد‌های همکار گفت: دفتر طنز حوزه هنری در سیاست‌گذاری جشنواره و داوری آثار، به‌ویژه در بخش متن طنز رادیویی و مشارکت‌های مردمی، همکاری خواهد کرد. همچنین برگزاری نشست‌ها و جلسات آموزشی برای شرکت‌کنندگان با همکاری این مجموعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شبکه نسیم نیز با توجه به تجربه خود در حوزه طنز تصویری، در زمینه پخش آثار، بهره‌گیری از استعداد‌های مردمی در برنامه‌های این شبکه و پوشش تصویری جشنواره همکاری می‌کند.

دبیر جشنواره با اشاره به ظرفیت این رویداد برای شناسایی و جذب استعداد‌های تازه گفت: در دوره‌های گذشته نیز تعدادی از برگزیدگان جشنواره با شبکه رادیویی صبا همکاری کرده‌اند و در دوره جدید تلاش شده است با افزایش تنوع بخش‌ها و گسترش دامنه مشارکت، زمینه استفاده از توانمندی‌های بیشتری فراهم شود.

بر اساس اعلام دبیر جشنواره، زمان برگزاری اختتامیه دوره جدید «زیر چتر لبخند» اوایل بهمن‌ پیش‌بینی شده است.