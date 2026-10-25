به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی اظهار کرد: در پی گزارش سرقت طلا از یک خانه مسکونی در یکی از مناطق حوزه استحفاظی این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند در نبود صاحبخانه سارق با نفوذ به داخل خانه حدود ۳۰۰ گرم طلا به ارزش ۷۸ میلیارد ریال را سرقت کرده‌ است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با بررسی دقیق محل جرم و تحقیقات میدانی تصاویری از سارق در محدوده جرم بدست آورده و وی را پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی شناسایی و دستگیر کردند.

گوروئی تصریح کرد: متهم در بازجوئی‌های علمی پلیس به سرقت طلا‌های موردنظر اعتراف که با راهنمایی متهم طلا‌های مسروقه که در باغ ویلایی در شهرستان اراک استان مرکزی جاساز شده بود با اعزام تیمی از کارآگاهان زبده به محل کشف شد.

وی ضمن تحویل طلا‌ها به مالباخته و ابراز رضایت از عملکرد پلیس در خاتمه اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.