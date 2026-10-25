شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد ­تعداد روز‌های هوای پاک تهران در هفت ماه نخست امسال دو برابر شد و روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس نیز از ۸۴ روز در سال گذشته به ۳۰ روز کاهش یافت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وضعیت کیفیت هوای پایتخت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد روز‌های آلوده کاهش یافته و سهم روز‌های دارای هوای پاک و قابل‌قبول افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این آمار، تهران از ابتدای سال تا پایان مهرماه امسال ۱۲ روز هوای پاک را تجربه کرده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶ روز بود. همچنین تعداد روز‌های دارای هوای قابل‌قبول از ۱۱۴ روز در سال ۱۴۰۴ به ۱۷۲ روز در سال جاری افزایش یافته است.

در مقابل، تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس از ۸۴ روز در مدت مشابه سال گذشته به ۳۰ روز در سال جاری کاهش یافته است. همچنین روز‌های ناسالم برای عموم شهروندان از ۸ روز به ۲ روز رسیده است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در هفت ماه نخست سال جاری، هیچ روزی با کیفیت هوای بسیار ناسالم یا خطرناک در تهران ثبت نشده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، پایتخت ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده بود.