به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسن کشاورز گفت: توزیع ۶ هزار و ۷۵۵ تن کالای اساسی شامل برنج، مرغ، شکر و روغن در نیمه نخست سال جاری با هدف تنظیم بازار، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و حفظ تعادل در عرضه کالا‌های ضروری در استان فارس انجام شد.

او با اعلام این آمار افزود: از مجموع کالا‌های توزیع‌شده در استان فارس، ۲ هزار و ۳۶۵ تن روغن، ۲ هزار و ۴۰ تن شکر، هزار و ۴۲۰ تن برنج و ۹۳۰ تن مرغ بوده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: هدف از توزیع این اقلام پاسخ‌گویی به نیاز بازار مصرف، تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های ضروری و کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات غذایی است.

کشاورز اضافه کرد: تداوم برنامه‌های تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در استان فارس، در راستای مدیریت عرضه و تقاضا، حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ثبات بازار دنبال می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، روغن، شکر، برنج و مرغ از گروه کالا‌های اساسی و پرمصرف سبد غذایی خانوار محسوب می‌شوند که بخش عمده نیاز به آنها از طریق واردات یا تولید داخلی تأمین می‌شود و مدیریت عرضه آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم مواد غذایی دارد.

او بیان کرد: به‌گونه‌ای که برنج منبع اصلی کربوهیدرات در سبد غذایی ایرانیان است، روغن و شکر از اقلام پرکالری و حساس به نوسان قیمت جهانی به شمار می‌روند و مرغ نیز به‌عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانی، در شاخص‌های امنیت غذایی جایگاه ویژه‌ای دارد.

کشاورز در پایان گفت: کارشناسان، توزیع منظم و هدفمند این اقلام را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از التهابات قیمتی و تضمین دسترسی اقشار مختلف جامعه به نیاز‌های غذایی ضروری می‌دانند.