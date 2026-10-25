معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت آمار در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: برای دستیابی به اهداف، ابتدا باید منابع خود را شناسایی و مصارف را مشخص کنیم و سپس با تعیین روش‌ها و فرایند‌های دقیق، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر و افزایش بهره‌وری را فراهم آوریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی در نشست برنامه‌ریزی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و مرکز آمار ایران، با تأکید بر اهمیت آمار در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: برای دستیابی به اهداف، ابتدا باید منابع خود را شناسایی و مصارف را مشخص کنیم و سپس با تعیین روش‌ها و فرآیند‌های دقیق، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر و افزایش بهره‌وری را فراهم آوریم.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور افزود: نقش آمار در نظام تعلیم و تربیت، به‌ویژه برای کشور‌هایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند، اهمیتی ویژه دارد. اگر در بخش‌های مختلف اقتصادی با تغییر در میزان تولید مواجه شویم، آثار آن قابل بررسی است؛ اما موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مهم‌ترین سرمایه هر کشور، منابع انسانی آن است.

فرهادی با بیان اینکه منابع انسانی ارزشمندترین ثروت هر کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: نیروی انسانی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کند که از سلامت، مهارت و توانمندی لازم برخوردار باشد. از این منظر، دستگاه تعلیم و تربیت مسئولیت خطیری در پرورش این سرمایه عظیم بر عهده دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش برای تحقق اهداف خود و تربیت دانش‌آموزانی که بتوانند به مراتب حیات طیبه، مطابق با سند تحول بنیادین، دست یابند، باید منابع و مصارف خود را به‌دقت محاسبه کند. تحقق این اهداف بدون برخورداری از اطلاعات آماری دقیق و قابل اتکا امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش توجه به آمار در سال‌های اخیر گفت: امروز در آموزش و پرورش و بسیاری از نظام‌های مدیریتی جهان، این جمع‌بندی شکل گرفته است که آمار دقیق، مبنای اصلی تصمیم‌گیری صحیح است و بدون آن نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

فرهادی در ادامه، با اشاره به نقش آمار در مدیریت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس محاسبات و برآورد‌های آماری، امسال باید حدود ۲۴ هزار نفر نیروی جدید استخدام می‌کردیم؛ اما با توجه به شرایط جنگی، امکان انجام این استخدام فراهم نشد. با این حال، به کمک ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر اطلاعات آماری، تلاش شد تا در آغاز سال تحصیلی با کمبود نیروی انسانی مواجه نشویم.

وی به موضوع نقل‌وانتقال فرهنگیان اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۳ هزار مورد نقل‌وانتقال در میان معلمان انجام شده است. این اقدامات با هدف حفظ آرامش فرهنگیان، تقویت بنیان خانواده و افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای رضایتمندی آنان صورت گرفته است.

فرهادی افزود: از مجموع این نقل‌وانتقالات، حدود ۶۵ هزار مورد از طریق سامانه‌های مربوطه و بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی انجام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مؤثر سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های آماری در بهبود فرایند‌های مدیریتی آموزش و پرورش است.

رئیس مرکز آمار ایران در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری میان نظام آماری کشور و نظام تصمیم‌گیری اظهار کرد: اینکه بتوانیم با همکاری یکدیگر حرکت ایستا را به حرکتی پویا تبدیل کنیم، اقدامی ارزشمند است. اگر موضوع صرفاً انجام سرشماری بود، شاید چنین انگیزه‌ای در بسیاری از افراد ایجاد نمی‌شد؛ اما این اتفاق بزرگ باعث شد مجموعه‌های مختلف پای کار بیایند و امروز بتوانیم سرشماری را انجام دهیم.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در این حوزه، بر اهمیت بهره‌گیری از شبکه گسترده و ظرفیت‌های الکترونیکی این وزارتخانه تأکید کرد و از همکاری و امکاناتی که در اختیار این طرح قرار گرفته است، قدردانی کرد.

گودرزی با اشاره به آمادگی همکاران برای همکاری و اجرای اقدامات موردنظر، مرکز آمار ایران را مجموعه‌ای علمی و تخصصی دانست و گفت: همکاران ما در حوزه‌های مختلف از تخصص لازم برخوردارند و برای تولید آمار‌های موردنیاز کشور تلاش می‌کنند.