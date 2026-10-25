



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشجومعلم هانیه خوشخواهی پس از حضور در اردوی تیم ملی و رقابت‌های انتخابی، با کسب بالاترین امتیاز جواز حضور در مسابقات بین‌المللی شمشیربازی مسکو را به دست آورد؛ موفقیتی که ظرفیت‌های ورزشی دانشجومعلمان و اهمیت پرورش استعداد‌های توانمند در مسیر تربیت نسل آینده را برجسته می‌کند.

راه‌یابی هانیه خوشخواهی به رقابت‌های بین‌المللی شمشیربازی روسیه، دستاوردی ارزشمند برای جامعه دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌غربی و نشانه‌ای از توانمندی دانشجومعلمانی است که در کنار مسیر علمی و حرفه‌ای خود، عرصه ورزش قهرمانی را نیز با جدیت دنبال می‌کنند.

این دانشجومعلم رشته تربیت‌بدنی، پس از دعوت به اردوی تیم ملی شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران و شرکت در مسابقات انتخابی، با کسب بالاترین امتیاز موفق شد جایگاه خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی مسکو تثبیت کند؛ موفقیتی که حاصل تلاش مستمر، آمادگی ورزشی و پشتکار در مسیر رقابت‌های حرفه‌ای است.

دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یکی از کانون‌های تربیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش، در پرورش معلمانی نقش دارد که افزون بر شایستگی‌های علمی و تخصصی، می‌توانند با برخورداری از تجربه‌های ارزشمند در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی، الگویی الهام‌بخش برای دانش‌آموزان باشند. در این چارچوب، موفقیت دانشجومعلمان در میادین ورزشی، ظرفیت‌های تربیتی نسل آینده معلمان را نیز نمایان می‌سازد.