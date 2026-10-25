معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه این سازمان برای هوشمندسازی نظارت بر مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر خبر داد و گفت: پایش مصرف انرژی بر اساس شاخص‌های استاندارد و شناسایی واحد‌های دارای مصرف بالا، از محور‌های اصلی این برنامه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم انوشه رحمانی در گفت‌و‌گو با رسانه ملی با بیان اینکه ارزیابی انطباق واحد‌های مشمول معیار مصرف انرژی، موضوع تازه‌ای در سازمان ملی استاندارد نیست، افزود: این سازمان سال‌هاست برای صنایعی که مصرف بالای انرژی حرارتی و الکتریکی دارند، شاخص «انرژی ویژه» تعیین می‌کند، این شاخص مشخص می‌کند تولید هر واحد محصول به چه میزان انرژی نیاز دارد و مبنای ارزیابی عملکرد واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد.

وی صنایع فولاد، کنسانتره سرب و روی، خمیر و کاغذ، تایر، چوب و صنایع غذایی مانند قند و شکر را از جمله بخش‌های مشمول این ارزیابی برشمرد و گفت: در صنایع تولید مصالح ساختمانی، به‌ویژه کاشی و سرامیک، نیز به دلیل تعدد مراحل پخت و مصرف بالای انرژی، شاخص انرژی ویژه اهمیت زیادی دارد.

رحمانی با اشاره به برنامه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای شیوه‌های نظارتی افزود: نظارت‌ها به سمت رویکردی یکپارچه، هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر ریسک حرکت می‌کند تا امکان شناسایی دقیق‌تر واحد‌های دارای اتلاف انرژی بالا فراهم شود.

وی گفت: این سازمان برای توسعه مدیریت هوشمند انرژی و انطباق با الزامات جهانی، چهار لایه زیرساختی، عملیاتی، فرآیندی و انسانی را دنبال می‌کند. توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع تخصصی، ایجاد بستر یکپارچه تبادل داده‌های مصرف انرژی و گسترش سامانه‌های الکترونیکی، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

نقش شرکت‌های بازرسی در ارزیابی مصرف انرژی

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران درباره نحوه ارزیابی واحد‌های صنعتی توضیح داد: تعیین شاخص مصرف انرژی ویژه بر عهده سازمان ملی استاندارد است و بیش از ۳۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیت‌شده، اجرای ممیزی‌ها را بر عهده دارند.

به گفته رحمانی، این شرکت‌ها پس از احراز الزامات مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و دریافت گواهینامه معتبر، ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهند و نتایج را در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت می‌کنند.

وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه بیان کرد: بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف و به‌ویژه ماده ۲۶ این قانون، گزارش‌های ارزیابی به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارتقای فناوری و بهینه‌سازی تجهیزات را پیگیری می‌کند و وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز برای مصرف مازاد بر شاخص استاندارد، مابه‌التفاوت نرخ آزاد انرژی را لحاظ می‌کنند.

اولویت بازرسی با صنایع دارای اتلاف انرژی بیشتر

رحمانی با تأکید بر نقش داده‌ها در افزایش اثربخشی نظارت‌ها گفت: سازمان ملی استاندارد با توسعه مدل‌های دقیق تحلیل آماری، برنامه بازرسی‌ها را بر اساس میزان ریسک تنظیم می‌کند؛ به این ترتیب، واحد‌هایی که اتلاف انرژی بیشتری دارند، در اولویت پایش و بازرسی‌های بیشتر قرار می‌گیرند.

وی اصلاح فرآیند‌های تولید را نیز در کاهش مصرف انرژی مؤثر دانست و افزود: مشارکت همه ذی‌نفعان، از جمله صنایع، دانشگاه‌ها و نهاد‌های استانداردگذاری، برای موفقیت این برنامه ضروری است. واحد‌های صنعتی با فناوری‌های فرسوده و مصرف بالای انرژی باید روش‌های تولید خود را اصلاح کنند؛ حتی تغییر در چیدمان تجهیزات و کاهش انرژی مورد نیاز برای جابه‌جایی مواد می‌تواند مصرف انرژی را کاهش دهد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از استقبال این سازمان برای همکاری با جامعه علمی، نخبگان و دانشگاهیان در اجرای طرح‌های پژوهشی و کاربردی خبر داد و گفت: صنایع پیشرو، سازمان استاندارد و صاحب‌نظران دانشگاهی در تدوین استاندارد‌های فنی نقش دارند.

استاندارد‌های علمی و کاهش هزینه تولید

رحمانی در تشریح آثار اقتصادی اجرای استاندارد‌های پژوهش‌محور اظهار کرد: رعایت استاندارد‌های علمی علاوه بر تقویت جایگاه و اعتبار کالا‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی، به شفاف‌سازی هزینه‌های پنهان تولید کمک می‌کند.

وی افزود: قیمت تمام‌شده محصولات تنها به هزینه نیروی انسانی وابسته نیست و فناوری و میزان انرژی مصرف‌شده در فرآیند تولید نیز بر هزینه نهایی و توان رقابت‌پذیری کالا‌ها اثر می‌گذارد. از این رو، ارتقای فناوری و رعایت استاندارد‌های علمی می‌تواند تولید داخلی را اقتصادی‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.