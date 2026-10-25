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معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه این سازمان برای هوشمندسازی نظارت بر مصرف انرژی در صنایع انرژیبر خبر داد و گفت: پایش مصرف انرژی بر اساس شاخصهای استاندارد و شناسایی واحدهای دارای مصرف بالا، از محورهای اصلی این برنامه است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم انوشه رحمانی در گفتوگو با رسانه ملی با بیان اینکه ارزیابی انطباق واحدهای مشمول معیار مصرف انرژی، موضوع تازهای در سازمان ملی استاندارد نیست، افزود: این سازمان سالهاست برای صنایعی که مصرف بالای انرژی حرارتی و الکتریکی دارند، شاخص «انرژی ویژه» تعیین میکند، این شاخص مشخص میکند تولید هر واحد محصول به چه میزان انرژی نیاز دارد و مبنای ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی قرار میگیرد.
وی صنایع فولاد، کنسانتره سرب و روی، خمیر و کاغذ، تایر، چوب و صنایع غذایی مانند قند و شکر را از جمله بخشهای مشمول این ارزیابی برشمرد و گفت: در صنایع تولید مصالح ساختمانی، بهویژه کاشی و سرامیک، نیز به دلیل تعدد مراحل پخت و مصرف بالای انرژی، شاخص انرژی ویژه اهمیت زیادی دارد.
رحمانی با اشاره به برنامه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای شیوههای نظارتی افزود: نظارتها به سمت رویکردی یکپارچه، هوشمند، دادهمحور و مبتنی بر ریسک حرکت میکند تا امکان شناسایی دقیقتر واحدهای دارای اتلاف انرژی بالا فراهم شود.
وی گفت: این سازمان برای توسعه مدیریت هوشمند انرژی و انطباق با الزامات جهانی، چهار لایه زیرساختی، عملیاتی، فرآیندی و انسانی را دنبال میکند. توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مرجع تخصصی، ایجاد بستر یکپارچه تبادل دادههای مصرف انرژی و گسترش سامانههای الکترونیکی، از جمله اقدامات پیشبینیشده در این زمینه است.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران درباره نحوه ارزیابی واحدهای صنعتی توضیح داد: تعیین شاخص مصرف انرژی ویژه بر عهده سازمان ملی استاندارد است و بیش از ۳۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیتشده، اجرای ممیزیها را بر عهده دارند.
به گفته رحمانی، این شرکتها پس از احراز الزامات مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و دریافت گواهینامه معتبر، ارزیابیهای لازم را انجام میدهند و نتایج را در سامانهها و بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت میکنند.
وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه بیان کرد: بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف و بهویژه ماده ۲۶ این قانون، گزارشهای ارزیابی به وزارتخانههای مرتبط ارسال میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارتقای فناوری و بهینهسازی تجهیزات را پیگیری میکند و وزارتخانههای نفت و نیرو نیز برای مصرف مازاد بر شاخص استاندارد، مابهالتفاوت نرخ آزاد انرژی را لحاظ میکنند.
رحمانی با تأکید بر نقش دادهها در افزایش اثربخشی نظارتها گفت: سازمان ملی استاندارد با توسعه مدلهای دقیق تحلیل آماری، برنامه بازرسیها را بر اساس میزان ریسک تنظیم میکند؛ به این ترتیب، واحدهایی که اتلاف انرژی بیشتری دارند، در اولویت پایش و بازرسیهای بیشتر قرار میگیرند.
وی اصلاح فرآیندهای تولید را نیز در کاهش مصرف انرژی مؤثر دانست و افزود: مشارکت همه ذینفعان، از جمله صنایع، دانشگاهها و نهادهای استانداردگذاری، برای موفقیت این برنامه ضروری است. واحدهای صنعتی با فناوریهای فرسوده و مصرف بالای انرژی باید روشهای تولید خود را اصلاح کنند؛ حتی تغییر در چیدمان تجهیزات و کاهش انرژی مورد نیاز برای جابهجایی مواد میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از استقبال این سازمان برای همکاری با جامعه علمی، نخبگان و دانشگاهیان در اجرای طرحهای پژوهشی و کاربردی خبر داد و گفت: صنایع پیشرو، سازمان استاندارد و صاحبنظران دانشگاهی در تدوین استانداردهای فنی نقش دارند.
رحمانی در تشریح آثار اقتصادی اجرای استانداردهای پژوهشمحور اظهار کرد: رعایت استانداردهای علمی علاوه بر تقویت جایگاه و اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی، به شفافسازی هزینههای پنهان تولید کمک میکند.
وی افزود: قیمت تمامشده محصولات تنها به هزینه نیروی انسانی وابسته نیست و فناوری و میزان انرژی مصرفشده در فرآیند تولید نیز بر هزینه نهایی و توان رقابتپذیری کالاها اثر میگذارد. از این رو، ارتقای فناوری و رعایت استانداردهای علمی میتواند تولید داخلی را اقتصادیتر و رقابتپذیرتر کند.