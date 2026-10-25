به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی افزود: در هفت ماه گذشته از سال۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین کرده‌ایم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین شرایط امسال با سال گذشته تفاوت زیادی دارد. با وجود این تفاوت‌ها، میزان ارز تأمین‌شده برای دارو افزایش یافته است.

وی گفت: علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل‌توجهی نیز به‌ویژه برای تولید دارو در اختیار تولیدکنندگان عمده این حوزه قرار گرفته است.

از نظر تأمین ارز و منابع ریالی، هیچ‌گونه محدودیتی در بانک مرکزی وجود نداشته است و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا دارو به‌وفور در اختیار مردم قرارگیرد.