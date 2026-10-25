حسینعلی امیری، استاندار فارس، در دومین نشست شورای کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت غذایی گفت: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بدون افزایش سطح زیرکشت و با تکیه بر دانش علمی و فناوری‌های جدید باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی فارس در شرایط جنگی افزود: با تلاش مجموعه جهاد کشاورزی، دستگاه‌های مرتبط و کشاورزان و باغداران، امنیت غذایی استان تأمین شد و فارس توانست در تأمین محصولات زراعی و باغی، گوشت قرمز و گوشت سفید به ۶ تا ۷ استان دیگر نیز کمک کند.

استاندار فارس با بیان اینکه بخشی از رکورد‌های ثبت‌شده در کشاورزی استان حاصل برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و کارشناسان است، اظهار کرد: مدیریت بخش کشاورزی باید بر پایه اصول علمی و استفاده از فناوری‌های جدید انجام شود.

امیری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات کشاورزان گفت: تأمین برق، گاز، آب و سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی از موضوعاتی است که باید با همراهی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد موضوعات مطرح‌شده با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه‌های مرتبط در جلسات کارشناسی بررسی و پس از جمع‌بندی، برای ابلاغ به‌عنوان مصوبات شورای کشاورزی استان آماده شود.

استاندار فارس درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز گفت: سهمیه سوخت مورد نیاز کشاورزان باید بر اساس ضوابط و مصوبات دولت و با انجام بررسی‌های کارشناسی تعیین شود.

امیری با اشاره به اهمیت خودکفایی در تأمین نیاز‌های غذایی استان تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور و ضرورت صیانت از اقتصاد کشاورزی، باید ظرفیت‌های تولیدی فارس به‌گونه‌ای مدیریت شود که استان بتواند نیاز‌های خود را تأمین کند و وابستگی به کمک سایر استان‌ها و مرکز کاهش یابد.