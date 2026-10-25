دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین در اواخر آذرماه امسال در دو شهر قم و تهران برگزار خواهد شد.

فراخوان علمی؛ دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه

فراخوان علمی؛ دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس دانشگاه صدا و سیما قم، با اعلام برگزاری دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، تأکید کرد که محور اصلی این رویداد علمی، بررسی جایگاه مخاطب و کاربر از منظر دین خواهد بود.

کمال اکبری با اشاره به روند آماده‌سازی این همایش افزود: تاکنون تعداد ۴۴۲ چکیده مقاله و ۱۷۴ مقاله کامل به دبیرخانه همایش ارسال شده است که نشان‌دهنده استقبال گسترده پژوهشگران از این موضوع است.

وی همچنین با اطلاع‌رسانی درباره مهلت ارسال آثار گفت: پژوهشگران و علاقه‌مندان تا تاریخ ۳۰ آبان ماه فرصت دارند تا چکیده مقالات خود را برای بررسی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

رئیس دانشگاه صدا و سیما قم در پایان خاطرنشان کرد که این همایش علمی در اواخر ماه آذرماه در دو شهر قم و تهران برگزار می‌شود و تمرکز اصلی آن بر تحلیل‌های مرتبط با رسانه‌های نوین و تعامل آنها با ارزش‌های دینی و فرهنگی خواهد بود.