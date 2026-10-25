مریم مصطفوی، طلبه مدرسه علمیه تخصصی نورالزهراء زنجان، با ارائه مقاله‌ای درباره ابعاد و انواع حضور فعال زنان در مدیریت بحران، در بخش مقالات کوتاه هجدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم مصطفوی، طلبه مدرسه علمیه تخصصی نورالزهراء زنجان، با ارائه مقاله‌ای درباره ابعاد و انواع حضور فعال زنان در مدیریت بحران، در بخش مقالات کوتاه هجدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت برگزیده شد.

زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، از پیشگیری و مقابله با بحران‌ها تا امدادرسانی و بازسازی، نقش مؤثری در حفظ آرامش، مدیریت شرایط دشوار و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا می‌کنند؛ نقشی که توجه به ابعاد و ظرفیت‌های آن می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی زنان در مواجهه با بحران‌ها باشد.

هجدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای کیفی آثار علمی طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد و اسامی برگزیدگان آن از سوی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شد.