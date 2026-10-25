۱۱۴ میلیارد تومان زکات واجب، مستحب و فطریه در شش‌ماهه نخست سال جاری در استان اصفهان جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در جلسه شورای زکات استان بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ زکات و انفاق و گسترش کمک به نیازمندان تأکید کرد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، با اشاره به جایگاه زکات، صدقه و انفاق در اسلام گفت: هدف از این تکالیف، پاک‌سازی روح و کمک به همنوعان است و نباید تنها به موارد واجب زکات اکتفا کنیم، بلکه باید فرهنگ انفاق را در جامعه گسترش دهیم.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین با اشاره به مسائل معیشتی و اقتصادی، بر ضرورت توسعه کشت محصولاتی که کشور در تأمین آنها به خارج وابستگی دارد، تأکید کرد.

امام جمعه اصفهان نقش رسانه‌ها، به‌ویژه سازمان صداوسیما، را در ترویج فرهنگ زکات و انفاق مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای اثرگذار و تبیین آثار اجتماعی این فریضه، به جذب کمک‌های خیرین و آشنایی بیشتر مردم با اهمیت آن کمک کنند.

دبیر شورای زکات استان اصفهان نیز از افزایش ۱۲ درصدی زکات جمع‌آوری‌شده در شش‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان با وجود چالش‌های موجود و شرایط جنگی به ۱۱۴ میلیارد تومان رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین رنجبر، با اشاره به ظرفیت‌های استان برای ترویج فرهنگ زکات افزود: با وجود رشد عملکرد، همچنان زمینه برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و افزایش مشارکت مردم و خیرین وجود دارد.

وی همچنین گفت: بخشی از اعتبارات مصوب سال گذشته برای احیای قنوات و اجرای طرح‌های زیرساختی در روستا‌ها اختصاص یافته که بخشی از آن محقق شده است و گزارش‌های تکمیلی در این زمینه در حال آماده‌سازی است.