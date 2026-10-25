رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران عزیز ما امروز نه تنها مستعمره‌ مستشاران غرب و شرق نیست بلکه قدرت مقتدر و مستقل منطقه‌ایست که خواب سلطه‌ی دوباره‌ی استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده و از آن بالاتر درحال ازاله‌ی آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز گفت: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده ایم تا در مقابل هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصورشان بدهیم؛ لذا تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که باعث کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود.

قالیباف ادامه داد:ایران عزیز ما امروز نه تنها مستعمره‌ی مستشاران غرب و شرق نیست بلکه قدرت مقتدر و مستقل منطقه‌ایست که خواب سلطه‌ی دوباره‌ی استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده و از آن بالاتر درحال ازاله‌ی آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیاست.