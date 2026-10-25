رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر ضرورت پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی گفت: در دومین نشست شورای کشاورزی استان، چالش‌های کشاورزان در زمینه تأمین انرژی و سوخت بررسی شد و بر همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان تأکید شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی در دومین نشست شورای کشاورزی استان فارس در سال ۱۴۰۵ با اشاره به تأکید استاندار فارس بر امنیت غذایی، بهره‌وری و کشاورزی دانش‌بنیان اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، استان فارس در تولید جو و بذر جو رتبه نخست کشور را به دست آورد و در تولید بذر گندم نیز با تولید بیش از ۵۰ هزار تن بذر، جایگاه نخست کشور را کسب کرد.

وی با بیان اینکه پایداری تولید در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در این نشست، نمایندگان کشاورزان و رئیس اتاق اصناف کشاورزی، مشکلات و دغدغه‌های فعالان این بخش را مطرح کردند و بر ضرورت همکاری شرکت‌های برق، گاز و پخش فرآورده‌های نفتی برای تسهیل فعالیت کشاورزان تأکید شد تا تولیدکنندگان در تأمین نیاز‌های خود با مشکل مواجه نشوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین به توسعه صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار لیموشیرین استان فارس به کشور چین صادر شد و حفظ و تداوم مسیر‌های صادراتی، به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی، از موضوعات مهم بخش کشاورزی استان است.

بهجت حقیقی، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را اقدامی مؤثر در ارتقای سلامت محصولات، تأمین امنیت غذایی و تسهیل صادرات دانست و تصریح کرد: با اجرای این طرح، اطلاعات مربوط به کشاورز، منطقه تولید و بذر مورد استفاده مشخص می‌شود و در صورت بروز مشکل در محصول، امکان شناسایی مبدأ تولید و پیگیری موضوع فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب بیان کرد: حفظ منابع آبی، توسعه ظرفیت گلخانه‌های استان و اصلاح کانال‌های آبرسانی کشاورزی در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی فارس قرار دارد. در همین زمینه، با استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی و همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اقدامات لازم برای اصلاح کانال‌های کشاورزی و قنات‌ها دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه با اطمینان‌بخشی درباره تأمین مایحتاج مردم استان گفت: تأمین کالا‌های اساسی، مدیریت ذخایر و رساندن محصولات به بازار از اولویت‌های این سازمان است و با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، تلاش شده است پایداری تأمین مایحتاج خانوار‌ها حفظ شود.

وی افزود: در صورت بروز کمبود در هر محصول یا ذخایر، موضوع به‌صورت صادقانه با مردم در میان گذاشته خواهد شد تا با همراهی آنان، مدیریت مصرف به بهترین شکل انجام شود.

بهجت حقیقی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی فارس با تمام توان، تأمین امنیت غذایی مردم و حمایت از تولیدکنندگان را دنبال می‌کند تا محصولات مورد نیاز خانوار‌ها به‌موقع تأمین و به بازار عرضه شود.