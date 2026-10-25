

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی جودوی ایران پیش از این برای حضور در رقابت‌های گرنداسلم ابوظبی ثبت‌نام کرده بود و قرار بود روز‌های ۷ و ۸ آبان‌ماه در این مسابقات به میدان برود؛ اما با وجود ثبت‌نام و برنامه‌ریزی‌های برگزارشده برای اعزام ویزای اعضای تیم صادر نشد تا حضور ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها منتفی شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که رقابت‌های گرنداسلم ابوظبی از اهمیت ویژه‌ای برای جودوکاها برخوردار است و امتیازات آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ورزشکاران در رنکینگ المپیک داشته باشد. در نتیجه این تصمیم، جودوکاران ایران فرصت حضور در یک رویداد مهم بین‌المللی و کسب امتیازات ارزشمند المپیکی را از دست دادند.

این نخستین بار نیست که صادر نشدن ویزا، مانع حضور جودوکاهای ایران در رقابت‌های بین‌المللی می‌شود. پیش از این نیز با وجود تلاش‌های رئیس فدراسیون جودو و رایزنی‌های سفیر ایران، دولت اکوادور از صدور ویزا برای اعضای تیم نوجوانان ایران خودداری کرد و در نهایت، نوجوانان جودوکاها کشورمان از حضور در مسابقات جهانی اکوادور بازماندند.

تکرار چنین اتفاقاتی بار دیگر مسئله صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی و تأثیر آن بر فرصت‌های حضور در میادین بین‌المللی را مطرح می‌کند فرصت‌هایی که از دست رفتن آنها می‌تواند بر روند آماده‌سازی، کسب تجربه و دستیابی به امتیازات مهم رده بندی جهانی و المپیکی ورزشکاران تأثیرگذار باشد.