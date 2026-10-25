به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پنج سامانه خورشیدی در ساختمان پستی شهید مفتح، با حضور محمد هادی، مدیرکل پست استان تهران؛ سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران؛ محمد امیدی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع شرکت ملی پست؛ امیرحسین کریمی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست و جمعی از مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

محمد هادی، مدیرکل پست استان تهران، در این مراسم با اشاره به ضرورت تأمین پایدار انرژی، توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای سیاست‌های کلان دولت در این حوزه، اظهار داشت: استمرار خدمات پستی در شرایط بحرانی، مستلزم پیش‌بینی تمهیدات زیرساختی، تقویت منابع تأمین انرژی و افزایش آمادگی عملیاتی واحدهای پستی است و بر همین اساس، اداره کل پست استان تهران با رویکردی پیشگیرانه، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان انرژی را در دستور کار قرار داده است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ارتقای تاب‌آوری شبکه پستی استان افزود: در حال حاضر، تمامی دفاتر پستی درجه یک و ۹۰ درصد ادارات پست شهرستان‌های استان تهران به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند. همچنین، پنج سامانه خورشیدی در ساختمان‌های پستی شهید مفتح، رسالت، شهرک قدس، نبرد و شهرری به بهره‌برداری رسیده است تا در کنار تقویت زیرساخت‌های تأمین انرژی، زمینه استمرار خدمات‌رسانی و افزایش اطمینان از دسترسی مردم به خدمات پستی در شرایط خاص فراهم شود.

هادی با تأکید بر اینکه پایداری خدمات پستی و صیانت از محیط‌زیست دو مسئولیت مکمل در مسیر توسعه شبکه پستی به شمار می‌روند، تصریح کرد: بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، افزون بر کمک به مدیریت مصرف برق و کاهش وابستگی به منابع متعارف انرژی، بیانگر پایبندی شبکه پستی به مسئولیت اجتماعی و الزامات توسعه پایدار است و حرکت به سوی «پست سبز» صرفاً به استفاده از فناوری‌های نوین محدود نمی‌شود، بلکه رویکردی برای ارتقای بهره‌وری، کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌ها و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های خدمت‌رسانی است.

مدیرکل پست استان تهران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های پایدار در ساختمان‌های پستی است و توسعه این رویکرد در سایر مراکز و نواحی پستی استان نیز با هدف افزایش آمادگی شبکه، بهبود مدیریت منابع و حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال خواهد شد.

در ادامه این مراسم، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، ضمن تبریک به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دلیل اقدامات انجام‌شده در شبکه پستی کشور در حوزه توسعه انرژی‌های پاک، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استمرار خدمات‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی، اظهار داشت: اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت ملی پست و اداره کل پست استان تهران در مسیر تأمین انرژی پایدار و تقویت ظرفیت خدمت‌رسانی، بیانگر توجه به ضرورت‌های مدیریت انرژی و تداوم ارائه خدمات عمومی در شرایط مختلف است.

وی با قدردانی از محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، و محمد هادی، مدیرکل پست استان تهران، افزود: تداوم خدمت‌رسانی شبکه پستی در شرایط بحرانی و حرکت به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی ارزشمند در مسیر افزایش پایداری خدمات و ایفای مسئولیت‌های زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

بشیری همچنین با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل پاک در شبکه توزیع مرسولات اظهار داشت: شرکت ملی پست برای بهره‌گیری از موتورسیکلت‌های برقی در فرایند توزیع مرسولات اعلام آمادگی کرده است؛ اقدامی که می‌تواند در راستای کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های پستی و توسعه رویکردهای سازگار با محیط‌زیست مؤثر باشد.

همچنین، محمد امیدی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع شرکت ملی پست، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در مراکز عملیاتی شبکه پستی، اقدامات انجام‌شده در استان تهران را گامی مؤثر در کاهش احتمال وقفه در خدمت‌رسانی به مردم ارزیابی کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های تأمین انرژی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، از الزامات استمرار فعالیت شبکه پستی در شرایط بحرانی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و اجرای اقدامات زیرساختی، تا پایان سال جاری تمامی دفاتر پستی به سامانه‌های پایدار تأمین انرژی مجهز شوند تا امکان ارائه خدمات بدون وقفه به مردم شریف استان فراهم شود.

بهره‌برداری از پنج سامانه خورشیدی در ساختمان‌های پستی استان تهران، درچارچوب رویکرد توسعه زیرساخت‌های پایدار، مدیریت بهینه منابع انرژی و ارتقای تاب‌آوری شبکه پستی انجام شده است؛ رویکردی که استمرار خدمات عمومی، مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و حرکت به سوی پست سبز را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند.