مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نشست شورای کشاورزی فارس، با اشاره به سهم قابل توجه بخش کشاورزی از مصرف برق استان، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خسروی گفت: بخش قابل توجهی از برق مصرفی استان برای استحصال آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کمتر از ۲ درصد مشترکان، حدود ۳۵ درصد انرژی استان را مصرف می‌کنند.

وی با بیان اینکه محدودیت تأمین برق چاه‌های کشاورزی علاوه بر مدیریت ناترازی انرژی، با هدف حفظ منابع آب زیرزمینی اعمال می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای آب استان، تأمین برق برای استحصال آب حداکثر ۱۸ ساعت در شبانه‌روز در نظر گرفته شده است و در دشت‌های دارای محدودیت بیشتر، ممکن است این میزان کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکار‌های کاهش محدودیت برق دانست و گفت: کشاورزانی که نیروگاه خورشیدی با ظرفیت معادل ۸۰ درصد قدرت قراردادی انشعاب خود احداث کنند، می‌توانند از شش ساعت قطعی برق مورد اشاره خارج شوند.

خسروی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به اقتصاد سبز تأکید کرد و افزود: اختصاص بخشی از اراضی کشاورزی به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و فروش برق تولیدی در بورس انرژی می‌تواند زمینه افزایش درآمد و تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی کشاورزان را فراهم کند.

وی با اشاره به امکان مشارکت گروهی کشاورزان در اجرای طرح‌های خورشیدی اظهار کرد: کشاورزان می‌توانند با تجمیع ظرفیت‌ها و اختصاص بخشی از اراضی خود به این طرح‌ها، از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند.