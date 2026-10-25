نمایش «خواندن دفتر خاطرات سارا از میناب» با محوریت بازتاب واقعه مدرسه شجره‌طیبه و زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز، ۷ آبان در پایتخت یونان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی «آندراس زافیریس» و با همکاری رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان، در سالن برشت شهر آتن روی صحنه می‌رود.

اجرای این نمایش با هدف بازخوانی ابعاد انسانی واقعه مدرسه شجره‌طیبه، رنج خانواده‌های داغدار و سرنوشت کودکان جان‌باخته ایرانی در جنگ تحمیلی، فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان بین‌المللی فراتر از اخبار و آمار، با زندگی و آرزوهای ازدست‌رفته این کودکان ارتباط برقرار کنند.

جزئیات اجرا در پایتخت یونان

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین اجرای این نمایش روز ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) در سالن برشت آتن روی صحنه رفت و دومین اجرای آن نیز روز هفتم آبان (۲۹ اکتبر) ساعت ۱۹ مجدداً میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. گروهی از هنرمندان یونانی به ایفای نقش در این اثر پرداخته‌اند.

اجرای آثار نمایشی با موضوعاتی چون میناب، نمونه‌ای از ظرفیت هنر برای پیوند دادن روایت‌های محلی با دغدغه‌های انسانی مشترک و جلب توجه افکار عمومی جهان به پیامدهای انسانی حوادث است.