





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباسی گفت: بر اساس بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، محصولات کشاورزی باید از زمان کاشت تا برداشت و عرضه به بازار، شناسنامه‌دار شوند تا امکان رهگیری فرآیند تولید آنها فراهم شود.

وی افزود: مصرف‌کنندگان با اسکن کد پاسخ سریع (QR) درج‌شده روی محصولات می‌توانند اطلاعاتی از جمله محل تولید، نوع کود و سموم مصرفی و وضعیت دریافت گواهی استاندارد محصول را مشاهده کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به آغاز اجرای این طرح در استان از مرداد امسال گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولاتی همچون خرما، لیموترش، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، سیر، زعفران و قارچ دکمه‌ای در دستور کار قرار دارد و فرآیند نصب برچسب‌های شناسایی روی محصولات آغاز شده است.

عباسی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در توسعه صادرات محصولات کشاورزی افزود: رهگیری فرآیند تولید و درج اطلاعات محصول از الزامات مورد توجه کشور‌های واردکننده است و می‌تواند زمینه عرضه محصولات ایرانی به بازار‌های هدف را فراهم کند.

وی ادامه داد: برای حمایت از کشاورزان مشارکت‌کننده در این طرح، مشوق‌هایی از جمله تسهیلات بانکی و سوخت و صدور گواهی مبدأ صادراتی در نظر گرفته شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس ابراز امیدواری کرد با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران، اجرای این طرح گسترش یابد و زمینه عرضه محصولات سالم، استاندارد و قابل رهگیری به بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.