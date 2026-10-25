نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه کرمان، در جمع مردم کیش، گفت: ایمان به نظارت الهی می‌تواند انسان را به مراقبت از رفتار، گفتار و حتی نیت‌های درونی خود وادار کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی با تأکید بر اینکه نظارت درونی و اعتقاد به آگاهی همیشگی خداوند از اعمال و رفتار انسان، مهم‌ترین رکن تربیت دینی است، گفت: هدف اصلی بعثت انبیا، نزول کتاب‌های آسمانی و مجاهدت پیامبران، اولیای الهی و مبارزان در طول تاریخ، تربیت واقعی انسان بوده و این موضوع از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مباحث در نگاه قرآن به شمار می‌رود.

او با اشاره به نقش نظارت در تربیت، افزود: نظارت بر رفتار انسان به دو شکل بیرونی و درونی قابل بررسی است، در نظارت بیرونی، حکومت‌ها با وضع قوانین و مقررات و استفاده از ابزار‌هایی مانند دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های کنترلی، برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق افراد تلاش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه سابق کیش، با بیان اینکه نظارت بیرونی، حتی با وجود پیشرفت فناوری، نمی‌تواند همه رفتار‌ها و حرکات انسان را در همه زمان‌ها و مکان‌ها کنترل کند، تصریح کرد: ممکن است افراد راه‌هایی برای دور زدن این نظارت پیدا کنند؛ ازاین‌رو، نظارت بیرونی به‌تنهایی برای اصلاح رفتار و تربیت انسان کافی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی، نظارت درونی را مهم‌ترین نوع نظارت در تربیت دینی دانست و افزود: در این نوع نظارت، انسان باور دارد که خداوند در همه لحظات از اعمال، رفتار، گفتار و حتی آنچه در درون او می‌گذرد، آگاه است و هیچ مکان یا زمانی از علم و نظارت الهی خارج نیست.

او با اشاره به مفهوم آیه شریفه «أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى» بیان کرد: انسان مؤمن خود را همواره در محضر خداوند می‌بیند و می‌داند که اعمال و نیت‌های او از علم الهی پنهان نمی‌ماند. چنین باوری، زمینه خودکنترلی و پرهیز از تخلف را فراهم می‌کند.

امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به این اصل در مدیریت دینی گفت: مدیری که به نظارت الهی باور داشته باشد، خود را در برابر خداوند مسئول می‌داند و تلاش می‌کند در برخورد با مردم، رسیدگی به درخواست‌های آنان و انجام وظایف اداری، از بی‌عدالتی و تخلف دوری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی، نقش معلمان، مربیان و والدین را در نهادینه کردن این باور مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر به فرزندان و افراد تحت تعلیم آموخته شود که خداوند از همه حالات و نیت‌های آنان آگاه است، این اعتقاد می‌تواند به یکی از مؤثرترین عوامل کنترل رفتار و تقویت مسئولیت‌پذیری تبدیل شود.

او با اشاره به جایگاه تربیت دینی در زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت تقویت ایمان و مراقبت از رفتار و نیت‌ها تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز رشد اخلاقی انسان دانست.