شرکت ملی نفت ایران از ثبت نصاب تازه تولید گاز، توسعه میدان‌های گازی و افزایش ذخیره‌سازی گاز در دولت چهاردهم خبر داد؛ اقداماتی که با هدف تقویت پایداری تأمین گاز کشور دنبال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت ملی نفت ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز، ثبت رکورد‌های تازه در پارس جنوبی، توسعه میدان‌های گازی در نقاط مختلف کشور و افزایش ذخیره‌سازی گاز در دو سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

تولید روزانه گاز خام در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳۵ میلیون مترمکعب بیشتر از زمستان سال قبل بود. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و تولید روزانه گاز خام در بهمن‌ماه، رکورد سال قبل را حدود ۱۶ میلیون مترمکعب افزایش داد.

در میدان مشترک پارس جنوبی نیز تولید روزانه گاز خام در آذر ۱۴۰۴ به ۷۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب رسید و ۲۸ بهمن همان سال، با تولید روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب، رکورد تازه‌ای در این میدان ثبت شد.

ورود چاه‌های جدید به مدار تولید از عوامل افزایش ظرفیت پارس جنوبی بوده است؛ به‌طوری‌که هفت چاه جدید در فاز ۱۱ با ظرفیت روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب، هفت چاه در فاز ۱۳ با ظرفیت روزانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب و دو چاه در فاز ۱۴ با ظرفیت روزانه سه میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه کردند.

توسعه تولید گاز به پارس جنوبی محدود نمانده و میدان‌های دی، آغار، مزدوران، دالان، تنگ‌بیجار، توس، خارتنگ و شانول نیز در این مسیر نقش داشته‌اند.

طرح توسعه میدان گازی توس در شمال‌شرق کشور نیز با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱۲۰ میلیون یورو وارد مرحله بهره‌برداری اولیه شده است. هدف نهایی این طرح، با تکمیل چهار حلقه چاه، تولید روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب گاز اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز در مخازن ذخیره‌سازی سراجه و شوریجه ذخیره شد که به‌عنوان رکورد تاریخی ذخیره‌سازی گاز کشور معرفی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به آسیب‌دیدن چهار پالایشگاه پارس جنوبی در اسفند ۱۴۰۴ و خروج حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز این میدان اشاره شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد با ادامه عملیات بازسازی، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده می‌تواند پیش از آغاز روز‌های سرد سال به مدار تولید بازگردد.

شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و ادامه طرح‌های توسعه‌ای با هدف حفظ پایداری تولید و تأمین گاز در فصل سرد در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی عملکرد تولید گاز علاوه بر رکورد‌های ثبت‌شده، به شاخص‌هایی همچون میزان گاز تحویلی به شبکه، پایداری تولید در بلندمدت، سرعت بازسازی تأسیسات و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا نیز وابسته است.