به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در مراسمی گه به همین مناسبت در شهرستان بهمئی برگزار شد از تصویر و نماد مسابقه بزرگ رهنمود ۱۲ آبان رونمایی شد.

امام جمعه بهمئی در این مراسم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مقاومت و آشناسازی نسل جوان با بیانات مقام معظم رهبری گفت: ما باید برای تنویر افکار عمومی و آشنایی نوجوانان و جوانان با بیانات و فرمایشات رهبر شهید، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی وغیره گام برداریم.

حجت الاسلام صلواتی گفت: این ستاد با ترتیب دادن مسابقه‌ای بر محور سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت «روز ملى مبارزه با استکبار»، بر آن شد تا از بُعد محتوایی و در بستر فضا‌های گوناگون، قشر نوجوان و جوان را با سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی آشنا سازد.

وی افزود: دغدغه اصلی ما این است که پس از پایان مسابقات، این جمع‌های فرهیخته و نخبه، با هر نتیجه‌ای که حاصل شود، راه آن امام شهید را ادامه دهند ..

صمد راغ مدیر و مسئول ستاد اجرایی این مسابقه گفت: همزمان و قبل از فرا رسیدن ۱۳ آبان ماه، مراسم و آئین آغاز به کار مسابقه بزرگ «رهنمود ۱۲ آبان» به همت هیئت مذهبی و فرهنگی میثاق با شهدا، با همکاری دفاتر ائمه جمعه شهرستان‌های بهمئی، گچساران، کهگیلویه، لنده و چرام و ادارات آموزش و پرورش این شهرستان‌ها آغاز به کار کرد که در ادامه آزمون مسابقه بزرگ «رهنمود ۱۲ آبان» برگزار می‌شود.

صمد راغ افزود: در این مسابقه کلیه همکاران و دانش آموزان می‌توانند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، شرکت نمایند و علاوه بر بهره مندی معنوی، از جوائز ارزشمند این مسابقه بهره‌مند شوند.