معاون آموزش و پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) از رونمایی ۳۰ جلد اثر جدید در حوزه فقه معاصر همزمان با هفته پژوهش خبر داد و گفت: ۱۵۰ اثر علمی چاپ‌شده در دو سال گذشته نیز در نمایشگاه این مرکز عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمد قاسمی با اشاره به برنامه‌های این مرکز در هفته پژوهش اظهار داشت: در این نمایشگاه، آثار جدید فقه معاصر رونمایی شده و در مجموع ۱۵۰ اثر علمی که طی دو سال گذشته به چاپ رسیده است، در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۲۵ اثر علمی و پژوهشی از سوی این مجتمع چاپ شده است، افزود: از این تعداد، ۱۵۰ عنوان به صورت تخصصی به فقه معاصر اختصاص دارد که با رویکردی مسئله‌محور و در راستای پاسخگویی به نیاز‌های روز جامعه تدوین شده‌اند.

معاون آموزش و پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به فعالیت ۱۰ گروه پژوهشی فعال در این مرکز تصریح کرد: این گروه‌ها در بخش‌های مختلف فقه معاصر تحقیق می‌کنند و پژوهشگران متعددی نیز بر اساس موضوعات مختلف با مرکز همکاری دارند.



حجت‌الاسلام قاسمی از انتشار مجموعه‌های فاخر پژوهشی خبر داد و گفت: موسوعه احکام اطفال، موسوعه اعتکاف، موسوعه تمسک به قرآن کریم و موسوعه اعتقادات پیش‌تر به چاپ رسیده و سه موسوعه دیگر شامل مسجد در ۳ جلد، احکام خانواده در ۷ جلد و احکام جنین در ۴ تا ۵ جلد نیز در آستانه چاپ و تکمیل است.

وی پاسخگویی به شبهات روز جامعه را از دیگر اولویت‌های پژوهشی این مرکز برشمرد و بیان کرد: جدیدترین پژوهش‌ها در زمینه شبهات عاشورا، فاطمیه، غدیر و مهدویت در قالب ۴ جلد آماده شده که ۳ جلد آن تاکنون وارد بازار نشر شده است. همچنین ۱۲ جلد فصلنامه تخصصی با محوریت مسائل فقهی، کلامی و ادیان مختلف برای پاسخگویی به شبهات منتشر می‌شود.

معاون آموزش و پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر توجه ویژه به مسائل روز کشور و حکمرانی گفت: مسائل مربوط به جنگ رمضان، وظایف متقابل حکومت و مردم، فقه حکمرانی مردمی و موضوعاتی همچون اهدای جنین بر اساس نیاز زمانه در دستور کار پژوهشی مرکز قرار دارد.

گفتنی است نمایشگاه هفته پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) از ۱۵ تا ۱۹ آذرماه به مدت ۵ روز در محل این مرکز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.