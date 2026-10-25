سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارائه خدمات ثبتی، انحصاری در استفاده از «سامانه کاتب» وجود ندارد و هر سکوی بخش خصوصی می‌تواند برای ثبت معاملات و خدمات درخواست بدهد.

اعظم قویدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یک سکوی بخش خصوصی تاکنون توانسته برای ارائه خدمات ثبتی مانند تنظیم قرارداد‌های یکسان مجوز بگیرد و آزمایشی راه‌اندازی شده؛ یک سکوی دیگر هم در حال گذراندن مراحل قانونی است.

این گفته پس از آن مطرح شده که برخی نمایندگان مجلس از «انحصار در استفاده از سامانه کاتب انتقاد کرده بودند.»

سامانه کاتب بستر الکترونیکی برای ثبت معاملات اموال غیرمنقول است. این سامانه خدمات ثبتی از جمله استعلام ملک، مالک و ازدواج و طلاق و همچنین اسناد رسمی را به صورت برخط و آنلاین ارائه می‌دهد.

علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود «سازمان ثبت با بهانه‌های فنی و امنیتی، دسترسی سکو‌های دیگر را به ثبت قرارداد استاندارد معطل کرده است.»

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که سکو‌های بخش خصوصی با تأیید مرکز فناوری ریاست جمهوری و «تضمین حفظ امنیت داده‌ها» می‌توانند خدمات ثبتی را ارائه دهند و سازمان ثبت هم خدمات لازم را به آنها ارائه خواهد داد.