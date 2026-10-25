به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و فجر شهید سپاسی شیراز در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز یکشنبه از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم می‌روند.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که نزدیکی امتیاز تیم‌های میانه جدول، کسب سه امتیاز این مسابقه را برای هر دو تیم به فرصتی مهم برای صعود چندپله‌ای و نزدیک شدن به نیمه بالایی جدول تبدیل کرده است.

نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی، در دو مسابقه اخیر خود مقابل ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان به تساوی رسیده و برای نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالاتر جدول، به دنبال کسب پیروزی در دیدار خانگی است. سعید دقیقی سرمربی نساجی با اشاره به اهمیت این دیدار گفت: «بازی برای باشگاه نساجی اهمیت زیادی دارد و با پیروزی در آن می‌توانیم جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشیم و به نیمه بالایی جدول برسیم.» وی همچنین از هواداران دعوت کرد تا از زمان گرم کردن بازیکنان در ورزشگاه حضور داشته باشند و نقش یار دوازدهم را ایفا کنند.

در سوی مقابل، فجر سپاسی شیراز با هدایت مهدی رجب‌زاده پس از شکست سنگین مقابل سپاهان، با تغییر روی نیمکت، شرایط متفاوتی پیدا کرده و در دو مسابقه اخیر خود به پیروزی رسیده است. این تیم با کسب ۱۳ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد و به دنبال سومین برد متوالی و اولین برد خارج از خانه خود است. نساجی نیز با ۱۰ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد.

گفتنی است امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، نیز این دیدار را از نزدیک تماشا خواهد کرد و عملکرد بازیکنان را زیر نظر خواهد داشت.