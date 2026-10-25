رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد حمایت این سازمان از طرح‌های بهینه‌سازی، بر اساس میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل‌اندازه‌گیری در مصرف انرژی نه صرفاً هزینه خرید یا تعویض تجهیزات انجام می‌شود.

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به گزارش خبرگزای صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و با حضور جمعی از معاونان این سازمان، اولویت‌های همکاری پژوهشی و اجرایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی را تشریح کرد.

وی در این نشست، چهار محور «وضعیت مصرف انرژی»، «یارانه‌های انرژی»، «شناسایی علل و ریشه‌های مصرف بالا» و «نحوه اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت» را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد.

سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت ارزیابی فاصله وضعیت فعلی مصرف انرژی با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، مقایسه شاخص‌های مصرف انرژی ایران با کشور‌های همسایه و کشور‌هایی با شرایط مشابه را خواستار شد.

به گفته وی، انجام مطالعات دقیق و بررسی تفکیکی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده می‌تواند ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده را مشخص کند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین بررسی سازوکار تخصیص یارانه‌های انرژی، ارزیابی تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحلیل سهم عوامل قیمتی و غیرقیمتی در الگوی مصرف را ضروری دانست.

وی تأکید کرد این موضوعات باید در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی شوند تا زمینه تدوین راهکار‌های مؤثر و متناسب با شرایط کشور فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: مبنای حمایت سازمان از طرح‌های بهینه‌سازی، تحقق صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. بر این اساس، سازمان صرفاً برای تعویض بخاری، کولر یا سایر تجهیزات هزینه پرداخت نمی‌کند، بلکه حمایت خود را بر نتایج واقعی و قابل‌اندازه‌گیری این اقدامات در کاهش مصرف انرژی متمرکز خواهد کرد.

سقاب اصفهانی دانشگاه‌ها و صنایع فولاد و سیمان را از جمله ظرفیت‌های مناسب برای آغاز مطالعات و اجرای طرح‌های اقتصادی و عملیاتی دانست و بر ضرورت طراحی راهکار‌هایی متناسب با نیازها، امکانات و شرایط هر منطقه تأکید کرد.

وی همچنین تشکیل دبیرخانه‌ای حرفه‌ای و تیمی ثابت برای پیگیری مستمر همکاری‌ها را خواستار شد و گفت: ارائه گزارش‌های مدیریتی دوهفته‌ای، تدوین مقالات تخصصی و برگزاری نشست‌های کارشناسی باید به نتایج مشخص و قابل ارزیابی منجر شود.

به گفته وی، هدف آن است که موضوع انرژی به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شود و متخصصان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و انرژی با هم‌افزایی و تبادل دیدگاه‌ها برای حل چالش‌های این حوزه اقدام کنند.