رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر پیگیری وظایف آن سازمان در برنامه هفتم پیشرفت، سرعت‌بخشی در برنامه‌ها و طرح‌های معدنی در چارچوب تکالیف قانونی این سازمان و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد در جلسه پایش اهداف و پروژه‌های معدنی برنامه هفتم پیشرفت گفت: ایمیدرو در راستای تکالیف خود و همچنین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ها را پیش می‌برد.

وی ادامه داد: در این چارچوب، هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان و توجه به اولویت‌های تعیین‌شده، از الزامات پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود.

معاون وزیر صمت گفت: ایمیدرو به‌عنوان یکی از نهاد‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مسئولیت پیگیری مجموعه‌ای از برنامه‌ها و طرح‌ها را در این حوزه بر عهده دارد. هم‌راستایی این اقدامات با سیاست‌های وزارت صمت و تکالیف قانونی، چارچوب اصلی فعالیت‌های سازمان در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: پایش طرح ها و اهداف، امکان بررسی روند اجرای برنامه‌ها و ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات را فراهم می‌کند. همچنین، استمرار این روند می‌تواند به شناسایی موانع احتمالی، اولویت‌بندی فعالیت‌ها و تقویت هماهنگی میان مدیران و واحد‌های مسئول کمک کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل نقش آن در تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی، از جایگاه مهمی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور برخوردار است، پیشبرد برنامه‌های این بخش مستلزم پیوند میان سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌های اجرایی و پیگیری مستمر طرح هاست.