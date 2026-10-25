پخش زنده
امروز: -
وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده در صورت امکان، وام ازدواج افرادی که صاحب فرزند شوند، به کمک بلاعوض تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جوانه این هفته با خبری از پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری شروع شد.
سخنگوی دولت از پرداخت ۱۹۰ همت وام به ۸۰۰ هزار نفر خبر داد.
سرطان سینه، سرطان شایع میان زنان خصوصا زنان ۴۰ سال به بالا است.
زنان میتوانند با مراجعه به مراکز بهداشت از سلامت خود مطمئن شوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزشوجوانان از پیشنهاد تبدیل وام ازدواج به کمک بلاعوض و بررسی امکان بخشودگی وام در صورت فرزندآوری خبر داد و گفت: تلاش میکنیم این پیشنهاد را امسال در قالب طرحی عملیاتی برای لایحهٔ بودجه ارائه کنیم.