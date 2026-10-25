بسته خبری جوانه، ۳ مهر؛

پیشنهاد تبدیل وام ازدواج به کمک بلاعوض در صورت فرزندآوری

وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده در صورت امکان، وام ازدواج افرادی که صاحب فرزند شوند، به کمک بلاعوض تبدیل شود.