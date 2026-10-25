با همکاری آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه و خیریه «غنچه‌های سرزمین من»، روزانه صبحانه رایگان برای ۴ هزار نوآموز و دانش‌آموز ابتدایی تهیه و توزیع می‌شود؛ طرحی که در چهارمین سال اجرا، تمامی مدارس مناطق کم‌برخوردار ناحیه را در مرحله نخست زیر پوشش قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، با اجرای طرح توزیع روزانه صبحانه رایگان برای ۴ هزار دانش‌آموز ابتدایی، در چهارمین سال همکاری با مؤسسه خیریه غنچه‌های سرزمین من، امسال تمامی مدارس مناطق کم‌برخوردار را در مرحله نخست مشمول این خدمت کرده است.

تغذیه مناسب، از پشتوانه‌های سلامت جسمانی، آمادگی ذهنی و یادگیری اثربخش در دوران کودکی است. با توجه به اهمیت این مؤلفه در کیفیت حضور دانش‌آموزان در محیط آموزشی، طرح توزیع روزانه صبحانه رایگان در آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های نیکوکارانه اجرا می‌شود.

این اقدام، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری آموزشی در ناحیه دو ارومیه است که با اولویت‌بخشی به مناطق کم‌برخوردار، نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان را در کانون توجه قرار داده است. دبستان حاج لطفی نیز از جمله مدارس بهره‌مند از این خدمت به شمار می‌رود.

در افق پیش‌روی این حرکت، گسترش خدمات به تمامی مدارس ابتدایی ناحیه قرار دارد؛ هدفی که تحقق آن با همراهی مؤسسه خیریه غنچه‌های سرزمین من و جامعه خیرین شهرستان ارومیه دنبال می‌شود. استمرار این هم‌افزایی می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر نیکوکاران را در ارتقای رفاه کودکان و تقویت بستر‌های یادگیری فراهم سازد.

مشارکت خیرین در تأمین نیاز‌های اساسی دانش‌آموزان، جلوه‌ای ارزشمند از پیوند مسئولیت اجتماعی با رسالت تعلیم‌وتربیت است؛ همراهی نیکوکارانی که با اختصاص ظرفیت‌های مادی و انسانی خود، در بهبود شرایط تحصیل کودکان سهم می‌آفرینند.

تقویت این همدلی و گسترش زمینه حضور خیرین در عرصه آموزش، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای توسعه خدمات دانش‌آموزی باشد و افق‌های تازه‌ای برای برخورداری عادلانه‌تر کودکان از امکانات ضروری ترسیم کند.