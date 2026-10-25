مرکز «نشر و تبیین اندیشه امام شهید» با هدف گسترش و تبیین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اربعین، در نجف اشرف آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولین نشست این مرکز با موضوع «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) در نجف اشرف برگزار شد. این مرکز با همکاری حرکت «نجبا» و با هدف تبیین و بسط اندیشه امام شهید توسط روحانیون و جوانان فعال فرهنگی در حله و نجف اشرف تأسیس شده است.

در این نشست رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در این مراسم، با تبریک و تشکر از اقدام شایسته در تشکیل این مرکز، به بیان مبانی و شاخص‌های اربعین در نگاه امام مجاهد شهید پرداخت و گفت: اربعین در نگاه شهید مجاهد آیه‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، سازنده هویت جمعی پیروان مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است‌

وی افزود : از نگاه آن مجاهد بزرگ، شیعیان نیازمند یک کانون و میعادگاه مشترک بودند که کربلا برای این امر نقطه کانونی است.احمدی ادامه داد: به تدبیر حضرت زینب کبری و امام سجاد علیهما السلام اربعین ، کربلا و مرقد سالار شهیدان به‌عنوان این میعادگاه مشترک‌تعیین شد تا جمعیت پراکنده شیعیان را از اقصی نقاط عالم در یک جا در موسم معینی، گرد هم آورد و قدرت‌شان را به نمایش بگذارد و این سخن و تحلیلی بود که ۵۳ سال قبل، قائد نستوه شهید خامنه ای در سخنرانی خود در مشهد ارائه کردند.

وی گفت: از طرفی در نگاه ایشان صحنه اربعین تجلی فضائل اخلاقی و ساحت تمرین زیست توحیدی است که در افق تمدنی ، آن را زمینه ساز مدنیتی جدید بر پایه ارزش‌های اسلامی مدرسه اهل بیت علیهم‌السلام و حرکتی امید آفرین می‌‌دید.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در ادامه بیان کرد: از دیدگاه امام شهید مؤسس حرکت اربعین امام سجاد علیه السلام و زينب کبری سلام الله علیها بودند که با درایت و هوشمندی برای حفظ و صیانت از نهضت الهی عاشورا و ساخت کانون اجتناع پیروان و محبان اهل بیت علیهم‌السلام طراحی کردند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین علت مقابله استکبار و نظام سلطه با حرکت پرشور و شعور اربعین را ترس از جهانی شدن پیام‌حضرت سیدالشهدا که پیام حریت و عدالت و دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم است، معرفی کرد و گفت : قائد شهید دلیل دیگر مقابله رسانه‌ای جهان غرب و بلندگوهای استعمار و نوکرانش را که تحریم، تقلیل و تحریف تعقیب می‌کنند؛ واهمه شان از دیده شدن شکوه و عظمت حرکت بی‌نظیر مردمی در خلق دنیایی از زیبایی‌ها و تجلی کرامت انسانی و مودت و اخوت و گذشت و دگر دوستی می‌دانست که امروز جهان تشنه این حقایق ناب و زیباست و همه این‌ها تجلی و پرتو جاذبه مغناطیس حسینی است.

آقای احمدی گفت: رهبر فرزانه شهید، ملت عراق و عشایر و جوانان عراق را به سبب توفیق در انجام شایسته خدمت رسانی کریمانه و مدیریت مراسم اربعین می‌ستودند و همواره به خدمات‌شان ارج می‌نهادند و تکریم می‌کردند و با تمام وجود و صمیمانه در پناسبت‌های مختلف قدردان زحمات شما مردم شریف و جوانان و علمای عراق بودند.



وی افزود : باید به اربعین جهانی اندیشه کرد و با هم‌فکری و برنامه‌ریزی درست با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و اساتید و علماکلام آن شهید عزیز امت بروز بیشتری پیدا کند آن‌جا که در ملاقات با مسئولان مواکب عراقی فرمودند« اربعین جهانی شده و جهانی تر هم خواهد شد. »امروز دیگر اربعین منحصر در کربلا و نجف و عراق و ایران نیست و شعار و تعهد ما این است که "همه جهان در اربعین و اربعین در همه جهان" و اینعهد ما با امام‌مجاهد و نستوه شهید است.