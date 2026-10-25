معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ناترازی انرژی و محدودیت تأمین برق و سوخت را از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی دانست و گفت: این مشکلات، کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاووس همتی در دومین نشست شورای کشاورزی فارس با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحد‌های گلخانه‌ای اظهار کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه گلخانه‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، تأمین گاز و سوخت مایع مورد نیاز این واحد‌ها با مشکلاتی مواجه شده است.

وی افزود: حدود ۳۰ هکتار گلخانه جدید در سال جاری به بهره‌برداری رسیده و ۵۲ واحد وارد عرصه تولید شده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در یکی دو ماه آینده ۱۷ هکتار دیگر به سطح گلخانه‌های تولیدی استان اضافه شود که تأمین انرژی مورد نیاز آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس، افزایش مدت خاموشی چاه‌های کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: در گذشته خاموشی چاه‌های کشاورزی عمدتاً به سه ماه فصل تابستان و روزانه چهار ساعت محدود بود، اما اکنون مدت قطعی برق به بیش از شش ساعت در روز رسیده و در تمام طول سال ادامه دارد.

همتی با بیان اینکه قطعی برق، امکان تأمین آب مورد نیاز مزارع و باغ‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: تنش آبی ناشی از این محدودیت‌ها می‌تواند بر میزان و کیفیت محصولات کشاورزی اثر منفی بگذارد و زمینه بروز و گسترش برخی آفات را نیز فراهم کند.

وی همچنین از کاهش ۵۰ درصدی سوخت تخصیصی چاه‌های کشاورزی از ابتدای فروردین امسال خبر داد و گفت: آثار این محدودیت‌ها در تولید مرکبات و محصولات تابستانی نمایان شده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

همتی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مشکلات در نشست مشترک مسئولان استان و مدیران شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، زمینه رفع موانع تأمین انرژی و تداوم تولید محصولات کشاورزی فراهم شود.