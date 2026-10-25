در مرحله مقدماتی مسابقات جام تیراندازی با کمان آسیا در عراق، محمدحسین گلشنی در رده نخست ایستاد و مبینا فلاح در جایگاه دوم قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جامیایی تیراندازی با کمان عراق از امروز در سلیمانیه آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.

محمدحسین گلشنی در ریکرو با امتیاز ۶۷۰ در رده نخست ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف برنده دیدار عراق و ازبکستان می‌رود.

مبینا فلاح در ریکرو با امتیاز ۶۵۵ در رده دوم ایستاد. وی روز سه‌شنبه پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف برنده دیدار نپال و آذربایجان می‌رود.

تیم میکس ایران با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی با امتیاز ۱۳۲۵ در رده نخست ایستاد. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست، فردا در دور دوم مرحله حذفی به مصاف تیم اردن می‌رود.