به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش آباده گفت:با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای توانمندسازی نیروی انسانی به منظور کیفیت بخشی آموزشی و دانش افزایی معلمان و آموزگاران حوزه ابتدایی شهرستان آباده دوره‌ها و کارگاه‌هایی برای توانمندسازی آموزگاران برگزار شد.

چشمه نور افزود: این دوره‌ها برای ۴۵۰ نفر از آموزگاران به صورت پایه در شش مدرسه با هدف توانمند سازی دبیران در آباده برگزار شد.

کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش آباده بیان کرد: در این دوره‌های آموزشی کتاب‌های درسی بررسی و ارزشیابی توصیفی برای معلمان توضیح داده شد.

کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش آباده بیان کرد: بررسی و کار با هوش مصنوعی در کلاس‌های درس از جمله آموزش‌هایی بود که به دبیران در این دوره‌ها، آموزش داده شد.