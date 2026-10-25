قرارداد ساخت مجموعه تلویزیونی ۲۶ قسمتی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و صداوسیمای آذربایجان غربی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان سفر مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به منطقه آزاد ماکو، قرارداد ساخت مجموعه تلویزیونی ۲۶ قسمتی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و صداوسیمای آذربایجان غربی به امضا رسید.

ناصر حجازی‌فر، مدیرکل این مرکز، به همراه جمعی از معاونان خود با حسین گروسی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی گفت‌و‌گو کردند.

این مجموعه نمایشی ۲۶ قسمتی در قالب «طنز» و باهدف معرفی و نمایش ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو باتکیه‌بر محور‌های محتوایی، سازگاری با سند تحول رسانه ملی و توجه به اولویت‌های سند ساخته خواهد شد.

در این نشست، علاوه بر توافق برای تولید مجموعه نمایشی مذکور، بر ضرورت تقویت دفاتر خبری منطقه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه ملی جهت معرفی فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و قابلیت‌های فرهنگی منطقه آزاد ماکو تأکید شد.