به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زن کُرد، روایت استواری، نجابت و بالندگی است؛ روایتی ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگی که نسل‌به‌نسل، با مهر، شجاعت و مسئولیت‌پذیری تداوم یافته است.

همایش «بانوی کُرد» فرصتی شد برای پاسداشت جایگاه زنان کُرد و بازخوانی نقش اثرگذار آنان در عرصه‌های سیاسی فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی.



امروز زنان کرد در متن سیاستگذاری ایران اسلامی حضوری پررنگ دارند، این بخش از حضور زنان کرد در تاریخ در پیام رئیس جمهور کشورمان پررنگ بود.

در پیام آقای پزشکیان آمده بود: زنان کُرد، بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران‌اند. بازشناسی زندگی، تجربه‌ها و دستاورد‌های آنان، افزون بر تعمیق شناخت ما از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، به تقویت همبستگی ملی و پاسداشت پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان یاری می‌رساند.



