۴۲ هزار و ۲۷۴ دستگاه وسیله نقلیه سنگین از مجموع ۵۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی آذربایجان‌غربی در نیمه نخست امسال، موفق به دریافت تأییدیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از مراجعه ۵۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه سنگین به مراکز معاینه فنی استان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۴۲ هزار و ۲۷۴ وسیله نقلیه موفق به دریافت تأییدیه معاینه فنی و ۱۲ هزار و ۲۲۶ مورد نیز در فرآیند معاینه مردود شدند.

فردوس‌نیا افزود: درصد قبولی و مردودی ناوگان در این دوره به ترتیب ۷۸ و ۲۲ درصد بوده که با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند.

وی در ادامه از افزایش صدور پروانه تردد ناوگان سنگین خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳ هزار و ۹۱۴ پروانه تردد صادر شده که در مقایسه با ۳ هزار و ۴۷۹ پروانه صادرشده در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

فردوس‌نیا اظهار کرد: در این مدت تعداد یک‌هزار و ۹۲۷ مجوز اضافه‌تناژ صادر شد در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۴ هزار و ۳۳۰ مورد بوده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: کنترل وضعیت فنی ناوگان سنگین، انجام معاینات فنی مستمر و نظارت بر تردد قانونی وسایل نقلیه باری، از اقدامات مهم در ارتقای ایمنی جاده‌ها، صیانت از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش مخاطرات ناشی از تردد ناوگان سنگین به شمار می‌رود.