مراسم طواف، تشییع و تدفین پیکر مطهر جانباز شهید «محمد حسن نیک‌عیش» از صبح سه شنبه در حرم مطهر رضوی و گلزار شهدای بهشت رضا (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت جانباز «محمد حسن نیک‌عیش»، برای بازماندگان وی صبر و اجر الهی مسئلت کرد.

خانواده شهید نیک عیش سه برادر را به میدان جنگ و جهاد فرستاد که سردار حاج غلام محمد نیک عیش در جنگ تحملیی به مقام والای شهادت نائل شد و برادر دوم جانبازش صبح امروز پس از سال ها تحمل درد و رنج آثار ناشی از جنگ به شهادت رسید.

بر اساس برنامه اعلام شده، مراسم طواف و اقامه نماز برای این شهید عزیز، ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۵ آبان‌ماه در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر وی در ساعت ۲۱ روز (سه شنبه)، از مسجد جامع رضوی (ابتدای بلوار ابوریحان به سمت چهارراه برق) آغاز می‌گردد.

مراسم تدفین جانباز شهید نیک‌عیش نیز روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه از ساعت ۸ و ۳۰ صبح در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) برگزار خواهد شد.