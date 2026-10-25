برداشت برنج از سطح ۴ هزار و ۲۰ هکتار شالیزارهای خرمشهر آغاز شد و تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع برنج برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر، از آغاز برداشت شلتوک در این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت محصول از سطح مصوب ۴ هزار و ۲۰ هکتاری آغاز شده و تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع برنج برداشت شده است.

حسن دشتی‌نژاد اظهار کرد: سطح مصوب کشت شلتوک در خرمشهر ۴ هزار و ۲۰ هکتار است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود ۱۶ هزار تن محصول برداشت شود.

وی افزود: تاکنون شلتوک از یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع برداشت شده و میزان تولید محصول از سطح برداشت‌شده به ۵ هزار تن رسیده است.

دشتی‌نژاد با اشاره به ظرفیت ماشین‌آلات کشاورزی فعال در فرآیند برداشت بیان کرد: عملیات برداشت شلتوک در شهرستان به وسیله ۸۰ دستگاه کمباین ورودی از سایر مناطق و ۲۰ دستگاه کمباین بومی ویژه برداشت شالی برنامه ریزی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در ادامه با تاکید بر اهمیت برداشت به‌موقع محصول، بر بهره‌گیری از ظرفیت ماشین‌آلات کشاورزی برای جمع‌آوری محصول در فصل برداشت تاکید کرد.